Tanskan pääradan kilpailutoiminta aiotaan siirtää Malmöön – Charlottenlundin oma väki tyrmistyiJos suunnitelmat toteutuvat, kilpailutoiminta Tanskan perinteisessä ravipyhätössä päättyy ja ravipäivät siirtyvät Ruotsin puolelle.
Tanskalainen ravisivusto travservice.dk kertoi tiistai-iltana Kööpenhaminassa sijaitsevan Charlottenlundin raviradan sulkemisaikeista. Tanskan pääradalla ei uutisen mukaan järjestetä ravikilpailuja vuoden 2026 jälkeen.
Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport (ST) sekä Tanskan Dansk Hesteväddelöb olisivat tehneet sopimuksen Charlottenlundin raviradan kilpailutoiminnan lakkauttamisesta vuoden 2026 lopussa.
Päätöksen taustalla on parin vuoden kuluttua valmistuva Ruotsin Malmöön vanhan raviradan tilalle valmistuva uusi 1400 metrin ravirata. Jägersron toimitusjohtaja Jörgen Nilsson vahvisti jo tiistai-iltana Travrondenille, että Jägersrosta on tarkoitus tehdä eteläisen Ruotsin sekä Kööpenhaminan alueen johtava ravirata. Kahden maan puolelle levittyvää aluetta kutsutaan Öresundiksi.
”Dansk Hesteväddelöb, Svensk Travsport, ATG ja Jägersron ravirata käyvät keskusteluja raviurheilun keskittämisestä Jägersron raviradalle”, kertoi Jörgen Nilsson Travrondenille.
Vielä tiistaina osapuolet kertoivat kommentoivansa asiaa perjantaina, mutta suunnitelman tultua julkisuuteen ne julkaisivat oman tiedotteensa ”Vision Öresundista” keskiviikkoaamuna.
Suunnitelman mukaan Charlottenlundin kilpailutoiminta siirtyisi kokonaan Jägersron raviradalle.
Tiedotteen mukaan Tanskan Själlannin saarelle olisi tarkoitus luoda Ranskan Grosbois’n kaltainen valmennuskeskus. Tiedotteesta ei tule ilmi, olisiko valmennuskeskus arvokkaalla paikalla asutuksen keskellä sijaitsevassa Charlottenlundissa vai jossakin muualla.
Svensk Travsportin puheenjohtaja Anders Källström korostaa tiedotteessa päätöksen historiallisuutta.
”Tämä on historiallinen askel pohjoimaiselle raviurheilulle. Tarkoituksenamme on luoda kestävä rakenne Öresundin alueen raviurheilun toimijoille”, kertoo Anders Källström.
Dansk Hesteväddelöbbin puheenjohtaja Stig Holst Hartwig korostaa tulevaisuuteen katsomista.
”Charlottenlundin raviradalla on pitkä kunniakas historia. Mutta vahvistaaksemme alueen raviurheilua, on meidän uskallettava muuttaa toimintaympäristön rakenteita”, toteaa Stig Holst Hartwig.
Charlottenlundin raviradan kilpailutoiminnasta vastaava Det Danske Travselskabin puheenjohtaja Peter Andersen oli yllättynyt päätöksestä. Puheenjohtajan mukaan ravirata ei ollut saanut minkäänlaista ennakkovaroitusta päätöksestä.
”Charlottenlundin sulkeminen vuoden kuluttua tuli meille täytenä yllätyksenä. Maanantaina Tanskan raviurheilun keskusjärjestö piti ylimääräisen kokouksen, jossa päätettiin Charlottenlundin lakkauttamisesta”, kertoo Peter Andersen travservice.dk sivustolle.
Charlottenlundissa ajetaan ensi vuonna 31 kilpailupäivää. Puheenjohtajan mukaan ravirata ei ole luovuttanut taisteluaan tulevaisuudesta. Charlottenlundin talous on parantunut huomattavasti viime vuosina. Ykköspalkinnot on tarkoitus kaksinkertaistaa tulevalle vuodelle. Suunnitelmissa on nostaa palkintoja vieläkin enemmän vuodelle 2027.
”Meillä on keskiviikkona ylimääräinen kokous Charlottenlundin raviradalla. Alun perin kokouksessa piti käsitellä taloudellisen tilanteemme parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Nyt kokous sai ihan uuden sävyn”, Peter Andersen päättää.Artikkelin aiheet
