Viikonlopun ravit: Suomen Cupin finaali on alkukevään helmi Lauantaina Jokimaalla ajetaan kolmen arvolähdön ravit. Solvallan finaalikierroksella on todellista tähtiloistoa.

Morisonin tehtävä Suomen Cupin finaalissa on 60 metrin takamatkalta vaativa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Perjantai 27. maaliskuuta

Viikonlopun ravikaruselli pyörähtää käyntiin Jyväskylästä. Killerin kymmenen lähdön iltaraveissa on monenlaista ihmeteltävää.

Lämminveristen kovimmassa sarjassa Kimmo Aholalla on kaksikin voittajakandidaattia. Rocky Cobbler on ehtinyt kuntonsa tältä kaudelta osoittaa, mutta kautensa avaavan Gary la Marcin illan iskukykyä voi arvioida Kimmo Aholan MT Hevosille antamien tallikommenttien perusteella.

Kaksikon haastaa Aleksi Kytölän tallista kilpaileva Delon Grif, joka näytti Suomen avausstartissaan olevansa kova peli täkäläisiin sarjoihin. Hannu Torvisen ajokki paikkasi laukkansa Teivossa siinä määrin vakuuttavasti, että hyvää on odotettavissa jatkossakin.

Ruotsissa iltaravit ovat Rommessa. Toto64-pelin toisessa kohteessa on mielenkiintoinen montémittelö. Suosikki on vahva Daddy Pop, mutta kengät talliin jättävä ranskantuonti Galet Sted tarjoaa tälle varmasti kovan vastuksen.

Lauantai 28. maaliskuuta

Kevään tulon huomaa viimeistään Lahden lauantairavien lähtölistat läpi mulkaisemalla. Jokimaalla ravataan laatukisat, joissa tunnelmaa tiivistää peräti kolme arvolähtöä. Isoa rahaa jaetaan Best Ladyssa, Suomen Cupin finaalissa ja GLI Power Racessa.

Kylmäveristen Suomen Cupin finaali on äärimmäisen mielenkiintoinen. Paalun Tekno Grand ja Tatu kirmasivat takamatkan hurjilta karkuun karsintalähdössä. Antti Veteläisellä ja Ari Moilasella on varmasti samat mielessä myös lauantaina. Tekno Grandin ja Tatun kuulumiset ennen lauantain koitosta voi lukea MT Hevosista.

Takamatkalaisilla on tehtävää kovien paaluhevosten ohittamisessa. Parhaat mahdollisuudet tähän ovat Pase Kevättömällä ja Morisonilla.

Suur-Hollolan Best Ladyssa suosikkikaksikko Dorea Frido – Sofia Evo saanee kovimman haasteen BWT Jackpotilta. Hannu-Pekka Korven suojatin kauden avaus meni Kouvolassa taktisesti pieleen, mutta hevonen sai taustavoimilta täydet pisteet. Hyvältä paikalta startti alla jälki voi olla julmaa.

Wise Guy näytti taivaan merkit jo viime keväänä Elitloppet-viikonlopun kolmivuotiseliitissä. Rattailla hevosen aiempi valmentaja Per Nordström. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Solvallassa on lauantaina finaalikierros, ja jackpot-kierroksella nähdään upeaa raviurheilua. Nelivuotislähdön tähti on Daniel Redénin talliin siirtynyt Wise Guy. Viime kesän E3-voittaja epäonnistui Kriteriumissa, mutta kauden aikana oriin kyvyt kävivät selväksi.

Kultadivarissa itseoikeutettu suosikki on A Fair Day. Jos Oscar Ginman saa ruunalla keulat, se on luonnollisesti vahvoilla. Daniel Wäjerstenillä voi olla tästä vaihtoehtoisia ajatuksia, sillä Mellby Jinx on ensiaskeleillaan todella joutuisa.

Sunnuntai 29. maaliskuuta

Kotimaan raviviikko laitetaan pakettiin Kaustisella, jossa ohjelmassa on yksitoista ravilähtöä. Toto4-pelin päättävässä lämminveristen ykkössarjassa Callela Xplosion on takarivin paikasta huolimatta ensimmäinen merkki. Tommi Ala-Nikkolan silmäterä on kilpaillut kovissa lauantailähdöissä, ja rinki löystyy hieman Kaustisella.

Raviviikko laitetaan pakettiin Halmstadissa, missä tuttuun tapaan ohjelmassa on Toto75.