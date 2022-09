Päivän ravit: Oulun Äimärautio avaa raviviikon 37 – Jonna Irrillä vahva edustus Mantorpissa Maanantaina ravataan Oulussa. Ruotsin raviviikko starttaa Mantorpin ykkösraveilla.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Oulussa ravataan kymmenen lähdön iltaravit. Monica Kolppasen talli on avainroolissa illan Toto5-pelin osalta. Avauskohteessa starttaa tuore Nordic Cup -sankari Conrads Kickoff. Neljännen kohteen suosikki tulee myös Kolppasen tallista, kun loppukesästä hienosti menestynyt Cheap Thrills palaa tositoimiin reilun kuukauden mittaiselta tauolta.

Kolmas kohde on lämminveristen lyhyt ryhmäajo, missä Jani Hartikaisen valmentama Going Above pyrkii johtamaan lähtöä alusta loppuun. Santtu Raitala ohjastaa hevosta.

Toto5-pelin päätöksessä kohtaavat lupaavat aloittelijat Luxus Vicen ja Nemea Jaman johdolla.

Oulun ravit alkavat kello 18. Toto5-peli käynnistyy ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsin puolella maanantain ykkösravit ravataan Mantorpissa. Jonna Irrillä on peräti neljä hevosta Toto64-kohdelähdöissä. Best in Show Asilla, Make it Rainilla, Casino T.A.:lla ja Again Kronoksella on jokaisella hyvä mahdollisuus menestyä. Ravi-illan ykköslähtö on päätöskohteena ravattava Hästägarepokalen.

Mantorpin Toto64-peli starttaa kello 20.30.