Ruotsin johtava ravipeliyhtiö ATG muutti vajaa vuosi sitten lauantain V75-pelin V85-peliksi. Kahdeksan kohteen V85 ei saavuttanut kuitenkaan samanlaista kansansuosiota kuin seitsemän kohteen V75.

V85-pelin vaihdot ovat jääneet systemaattisesti alhaisemmiksi viime aikoina kuin vastaavat V75-vaihdot edeltävänä kalenterivuonna.

ATG kertoi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa palauttavansa Suomessa Toto75-peliksi kutsutun pelimuodon lauantain pääpeliksi marraskuun lopulla.

V75-peli palaa pelitarjontaan uudistettuna. Rivimaksu on 60 äyriä ja nyt pelaajilla on mahdollisuus pelata ainoastaan seitsemän oikein tulosta.

ATG:n väliaikainen toimitusjohtaja Jörgen Forsberg totesi lehdistötilaisuudessa V85-pelin saavuttaneen osan tavoitteistaan.

”85-pelin ansiosta olemme saaneet enemmän isompia pelivoittoja, mutta pienpelaajien keskuudessa V85 ei ole saavuttanut tarvittavaa jalansijaa. Hevospeleillä on ollut lisäksi Ruotsissa jo pidemmän aikaa negatiivinen kehitystrendi. Meillä ei ole varaa menettää enempää raviurheilun tarvitsemia pelituottoja. Sen takia palautamme 75-pelin uudistetuilla peliehdoilla”, Jörgen Forsberg kertoi tiedotustilaisuudessa.

75-pelin voittoluokat ovat tuttuun tapaan seitsemän, kuusi ja viisi oikein. Mikäli pelaaja pelaaja ainoastaan seitsemän oikein tulosta, hän saa voiton 2,5-kertaisena. Pelkkää seitsemän oikein -tulosta ei voi kuitenkaan pelata Jackpot-kierroksille.

Jörgen Forsberg toimii sekä Svensk Travsportin että ATG:n toimitusjohtajana. ATG:n pesti loppuu muutaman kuukauden kuluttua. Kuva: Lars Jakobsson / TR Bild

Jörgen Forsberg painottaa, että V75-peli on laajalti tunnettu suuren yleisön keskuudessa.

”V75 on meidän tunnetuin tuotemerkkimme. Nyt tehdyillä uudistuksilla toivomme saavamme lisää vauhtia lauantain pelaamiseen. Lisäksi sarjasuunnittelun avulla pyrimme saamaan pelillisesti mielenkiintoisempia lähtöjä”, Jörgen Forsberg toteaa.

Muutoksen jälkeen 85-peliä ei tulla lähitulevaisuudessa tarjoamaan pelaajille. ATG:n mukaan pelimuoto saattaa kuitenkin palata tulevaisuudessa pelivalikoimaan jonakin muuna viikonpäivänä.

Ensimmäinen uudistettu V75-kierros ravataan Solvallassa marraskuun 28. päivänä.