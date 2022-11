Ravivihje: Alkuun varmat ja loppuun tavaraa - Toto86-pelissä on liki 1,5 miljoonan euron jackpot Keskiviikon Toto86-peli ratkaistaan Xpress-muodossa kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Solvalla ja Åby. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kierros on rakenteensa puolesta oikein mukava. Kierroksen pelipankki helpottaa tällä viikolla hieman pelattavien rivien haastavuustasoa, mutta eivät pelaajat silti kovin helpolla tule pääsemään, siitä nimittäin pitävät huolen kahdeksan kohdelähtöä runsaalla kombinaatiomäärällä. Vihjesysteemi rakennetaan tällä viikolla kahden varman varaan.

Päivän varmat

Red Shankly R.S. (T86-1) debytoi viimeksi uudelta valmentajaltaan Johan Kringeland Erikseniltä. Kahdeksanvuotias ruuna palasi kyseiseen Foruksen starttiin yli kahden kuukauden tauolta. Hevonen teki heti hienon esityksen kiriessään kolmannesta parista ulkoa toiseksi hyvällä tuloksella.

Hevonen starttaa ensimmäistä kertaa Ruotsissa, mikä on mielenkiintoinen asia, sillä Ruotsissa ajovitsan käyttö on sallittua toisin kuin Norjassa. Lisäksi Carl Johan Jepson hyppää vahvistuksena rattaille ja kaksikko starttaa matkaan huippupaikalta. Kirjoitushetkellä ainoastaan 15 prosenttia luotettu kakkossuosikki jäänee edulliseksi, vaikkakin sen peliosuus tulee vielä kasvamaan iltaa kohti.

Aragorn As (T86-2) kelpaa vihjesysteemin toiseksi tukipilariksi suuresta pelikannatuksesta huolimatta. Kuusivuotias on ollut viime starteissan todella hurja. Axevallassa ruuna kiri toisesta ulkoa hienosti toiseksi vain Santos de Castellalle häviten. Toissa kerralla valjakko kiersi johtavan rinnalle, mistä se nyrkkeili hienosti neljänneksi kovalla tuloksella. Viimeksi Färjestadissa hevonen voitti hienolla 09,8-ajalla kiertäen vielä ulkoratojakin.

Päivän ideamerkit

My Honky Tonk Man (T86-4) on ikävästä lähtöpaikasta huolimatta liian vähän pelattu. Solvallan voittojuoksussa se ravasi keulapaikalla voittaen hyvällä tyylillä. Viimeksi se juoksi kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crown -välierässä. Ruuna arvottiin ikävälle 12-radalle, mistä valjakko oli tekemättömän paikan edessä. Hevonen tuli viimeisen tuhannen kuitenkin 12,4-kyytejä, eikä se saanut tulla edes ihan vapaasti perille saakka. Neljällä prosentilla kolmevuotias on huippurasti Toto86-kupongille.

Vihjesysteemi

10 Red Shankly R.S. (2,3)

6 Aragorn As (5,2)

3,11,5,4,2,1,12 (8,7)

5,4,3,8 (6,2)

2,3 (12,5)

3,10,8 (5,7)

11,7,8,4,1 (10,9)

1,4,2,3 (7,10)

3360 riviä - 100,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä