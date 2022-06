Päivän ravit: Pori ja Suonenjoki kotimaan kaksari - suomalaisjoukkue jahtaa E3-finaalilippuja Bergsåkerissa Kotimaan puolella ravataan Porissa ja Suonenjoella. Ruotsissa huomio kiinnittyy Bergsåkerin iltaan.

Porissa ravataan kotimaan ykkösravit, jotka starttaavat kello 18. Kolmevuotiaat lupaukset iskevät EL Kickoffin ja Edward Snipesin johdolla yhteen jo ennen Toto5-pelin starttia. Pääpelissä Aatsi pyrkii ikäluokkamenijä Vieskoffilta pakoon kolmannessa Toto5-kohteessa. Toisessa kohteessa ottavat yhteen Indyana Joness ja Alien Hill.

Toto5-peli alkaa lähdöstä neljä ja se starttaa kello 19.10.

Suomalaisittain torstai-ilta on hyvin mielenkiintoinen myös Ruotsin puolella. Kolmevuotiaiden E3-karsinnat ajetaan Bergsåkerin raviradalla Sundsvallissa. Tammojen karsinnoissa on neljä Suomen rekisterissä olevaa hevosta.

Suomalaisten omistama Loulou Web starttaa ensimmäisessä tammojen karsinnassa jo ennen Toto64-pelin alkua. Muut suomalaistammat ovat Hannu-Pekka Korven valmentama Ava di Alessia, Harri Åkerlundin tallin Arc Angel ja Markku Niemisen Halley Wania. Mika Forss ohjastaa Ava di Alessiaa ja Santtu Raitala saapuu Suomesta ohjastamaan kahta jälkimmäistä hevosta.

Pekka Korven tallista starttaa kaksi kovaa kolmevuotiasta oriiden ja ruunien karsinnoissa. Cupido Combo starttaa lähdössä kaksi ja tappioton suurlupaus Corazon Combo juoksee ravien neljännessä lähdössä.

Myös Ruotsissa valmentavilla suomalaisilla on hevosia E3-karsinnoissa. Katja Melkolla on oriiden ja ruunien karsinnassa Patriot Ale, Marko Korvella on Jax Journey ja Petri Salmelalla on Cacco Levallo. Tammojen puolella suomalaisilla on lisäksi startissa Dorothea Mil, Rouge Tile ja Joy Sisu.

Bergsåkerin Toto64-peli käynnistyy kello 20.30.