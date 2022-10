Viikonlopun ravit: Jokimaa tekee tähden lauantaina - Ranskassa ratkaistaan UET Grand Prix -sankari Raviviikko numero 41 huipentuu kotimaassa Lahden Jokimaalle. Ruotsin raviviikon ykköspäivä järjestetään Solängetissä. Katseet kääntyvät myös Pariisiin.

Perjantai 14. lokakuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Perjantain ykkösravit ajetaan Porissa. Toto5-kierros on varsinkin urheilullisesti huipputasoinen.

Toto5-pelin toinen ja kolmas kohde ovat nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajon karsintoja. Ensimmäisessä karsinnassa Kriterium-voittaja Lipassi saa rattailleen maan kärkiohjastaja Santtu Raitalan. Valjakko starttaa matkaan 60 metrin takamatkalta. Vastassa on muun muassa Kriterium-kolmonen Rekilammen Sauli.

Toinen karsinta on tasaisempi. Useamman suurkilpailun nimiinsä vienyt Topin Muisto kohtaa kyvykkäät aloittelijat Fiilerin, Väiskin Passin ja Kalistaja Kallen johdolla. Pisimmältä pakilta starttaa Topin Muiston lisäksi myös hienon esityksen Kriteriumissa tehnyt Landen Iita.

Molemmista karsintalähdöistä etenee kahdeksan parasta 22. lokakuuta ajettavaan finaaliin, missä voittajalle on tarjolla 24 000 euroa.

Hienoa ravi-iltaa tähdittävät myös Suomessa syntyneiden lämminveristen St Legerin karsintalähdöt. Ensimmäisessä karsinnassa palaa kaviourille viimevuotinen St Leger -voittaja Willow Pride, joka on startannut edellisen kerran Finlandia-ajossa toukokuussa. Vastaan asettuvat paalun MAS For You sekä takamatkan Main Stage ja American Hero.

Jälkimmäisessä karsinnassa paalun Magic Madonna pyrkii pakoon takamatkan kovilta Quite A Loverilta ja Consalvolta.

Molemmista karsinnoista etenee kahdeksan parasta 24. lokakuuta ajettavaan finaalilähtöön. Voittaja kuittaa 36 000 euroa.

Porin ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kotimaassa ravataan myös Jyväskylässä. Ravi-illan suurin ykköspalkinto maksetaan ravien kahdeksannessa lähdössä, joka on neljä- ja viisivuotiaiden suomenhevosten Tammasarja.

Jyväskylän ravit starttaavat kello 18.15. Toto4-peli alkaa kello 20.

Ruotsissa ravataan Xpress-konseptilla. Toto64-pelin rataparina toimii Kalmar ja Östersund. Toto64-peli starttaa kello 21.30.

Perjantaina katseet siirtyvät myös Ranskaan. Pariisissa sijaitsevalla maan pääradalla Vincennesissä ratkaistaan nelivuotiaiden UET Grand Prix’n paras. Lisäksi siellä ajetaan kolme- ja viisivuotiaille Euroopan mestaruudet. UET GP -finaali ajetaan kello 19.57, viisivuotiaiden EM kello 21.15 ja kolmevuotiaiden EM kello 22.17.

Lähdöissä on runsaasti ruotsalaisväriä. Lisäksi Suomessa syntynyt ja suomalaisomisteinen Sahara Jaeburn starttaa viisivuotiaiden EM-lähdössä. Myös Timo Nurmoksella on edustusta.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Toni Sarkama ja Jarkko Litmanen.

Lauantai 15. lokakuuta

Jokimaalla ravataan hyvätasoiset Toto75-ravit. Kierros huipentuu lämminveristen Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaliin. Siinä kohtaavat karsintalähtönsä tyylikkäästi voittaneet Call It Fighter, Ken’s Carlos, Perchpond ja Let’s Get It Up.

Lämminveristen ykkössarjassa Suur-Hollola-voittaja Run For Royalty on lähellä koko matkan johtoa.

Jo ennen Toto75-pelin alkua ajetaan kaksivuotiaiden lämminveristen hyvätasoinen Hevosenomistajapokaali-finaali, missä voittaja kuittaa 21 000 euron ykköspalkinnon. Sisimmät radat valtasivat karsintavoittajat Celosia ja Dream Combo.

Jokimaan Toto75-ravit alkavat kello 13. Pääpeli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki, Etta Pakkanen ja Riku Niittynen. Juontajana toimii Nelly Korpikoski.

Ruotsin Toto75-ravit ravataan Örnsköldsvikin kunnassa Solängetissä. Se sijaitsee Pohjois-Ruotsissa. Kultadivisioonassa Timo Nurmoksen tallista starttaa Antonio Trot, joka kohtaa Global Badmanin. Lisäksi mukana ovat myös Samu Sundqvistin ohjastama Selmer I.H. ja Petri Salmelan valmentama Leave Your Sox On.

Neljäs Toto75-kohde on Dubbelcupen-finaali. Takamatkalta starttaa Pekka Lilbackan omistama ja kasvattama kylmäverinen Wolt.

Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Sunnuntai 16. lokakuuta

Viikko päättyy kotimaan osalta kahteen ravitapahtumaan. Kilpailut aloittaa Lappeenranta, missä ajetaan kymmenen lähdön päiväravit. Iltapäivä pitää sisällään peräti neljä montélähtöä. Iltapäivän ykköspeli on Toto4, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä.

Lappeenrannan ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa kello 14.10.

Jälkimmäisen kilpailutapahtuman järjestää Seinäjoki, missä ravataan myös kymmenen lähdön verran. Päivän suurimmat setelit jaetaan ravien kuudennessa ja kahdeksannessa lähdössä. Kuudes lähtö on lämminveristen Nuorten Sarja. Voittoputkessa starttaava Il Quito arvottiin takariviin. Sille haasteen heittävät Fergus, Careless Guy ja The Rain Song. Jälkimmäinen lähtö on kylmäveristen Nordic Haastajadivisioona. Borkeld kohtaa takarivin Tuulian Sällin.

Seinäjoella aloitetaan ravit kello 16. Toto5-peli starttaa kello 17.10.

Ruotsissa ravataan Bodenissa, missä on tuttuun tapaan todella paljon suomalaisväriä. Harvoin nähty vieras Bodenissa on Olli Koivunen, joka ohjastaa useampaa suomalaisvalmentajan hevosta.

Bodenin ravit alkavat kello 14.45. GS75-peli starttaa kello 16.