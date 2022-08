Viikonlopun ravit: Nimi on enne: Derby V.G. Voiton viemää — Pihtiputaalla kuninkaalliset pidot, Riksussa isoja kisoja

Elokuu on kallistunut jälkimmäiselle puoliskolle, ja edessä on räväkkä raviviikonloppu. Tapahtumien pääpaino on Keski-Suomessa, Killerillä ja Hiekan Hippoksella.