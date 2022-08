Ravivihje: Taukohevonen riskeistä huolimatta varmaksi - Toto86-pelissä on jackpot-rahaa jaossa Toto86-karuselli liikkuu tällä viikolla Gotlannin saarelle. Visbyn Toto86-kierroksen peliaika päättyy kello 20.20.

Kierros vaikuttaa pelimielessä ihan mukavalta, ei toki vähiten siitä syystä, että Toto86-pelissä on lisärahaa 457 000 euroa. Potti on jopa 1,1 miljoonaa euroa.

Kierroksen suurin suosikki on kuudennen kohteen Roll Control, joka kelpaa myös vihjesysteemin toiseksi tukipilariksi. Hevosen peliosuus on kirjoitushetkellä 64 prosenttia. Toiseksi suurin suosikki on kolmannen kohteen Uncle Silvio, joka palaa illalla yli kolmen kuukauden tauolta, eikä kelpaa varmaksi saakka. Vihjesysteemi rakennetaan kahdella varmalla.

Kierroksen urheilullinen kohokohta on päätöskohteen Gotlandslöpningen 150 000 kruunun ykkösellä. Suosikki Lucifer Lane saa vastaansa muun muassa Finlandia-ajon voittaneen Zarenne Fasin, tuoreen St Michel -kakkosen Makethemarkin ja kokeneen suurkilpailukonkarin Missle Hillin.

Päivän varmat

Makian Degato (T86-2) on startannut tänä vuonna ainoastaan kerran ja sekin startti on maaliskuulta. Tuo starttikaan ei mennyt putkeen hevosen romahdettua taustalla. Hevonen esitti kuitenkin kolmevuotiaana sellaisia otteita, jolla ollaan Visbyn kesäillassa hyvin pitkällä, varsinkin jos hevonen on vielä mennyt taukonsa aikana eteenpäin. Hevonen on myös ruunattu tauon aikana ja on mielenkiintoista nähdä, mitä se on tuonut nelivuotiaan otteisiin. Ruunan peliosuus on ainoastaan 42 prosenttia, joka kattaa ilman muuta riskit.

Roll Control (T86-6) pääsi etenemään viimeksi keulapaikalle Axevallan Klass II -lähdössä, mistä nelivuotias tsemppasi lopussa kolmanneksi. Huippupäivänään ori olisi saattanut vetää lähtöä perille saakka, muttei esitystä sovi nytkään missään nimessä moittia. Tällä kertaa lähtö ei ole tasoltaan yhtä kova sisäradan Red Rumia lukuun ottamatta. Tie vie jälleen keulapaikalle, mistä ori olisi paha lyötävä muille.

Päivän ideamerkki

Carry Cash (T86-6) siirtyi alkukesästä Mattias Djusen valmennukseen. Sieltä tamma on juossut kahdesti kilpaa. Hevonen teki toissa kerralla todella hienon debyyttistartin uusista väreistä taisteltuaan Chicharitan ulkopuolelta kakkoseksi. Viime kerran suoritus montéssa pilaantui laukkaan. Pitkä matka ei tuota tammalle ongelmia. Carry Cash voitti viime vuonna jopa 75-lähdön pitkällä matkalla vieläpä johtavan rinnalta. Tammalla voi tehdä ratkaisuja takajoukoista siis jopa matkallakin. Sekavan taulun ansiosta ainoastaan seitsemän prosenttia luotettu hevonen maistuu peleissä.

Vihjesysteemi

2,12,8 (6,1)

1 Makian Degato (2,13)

5,2,3 (11,4)

15,14,3,1,8 (5,13)

7,8,11,12,10 (2,14)

5 Roll Control (1,8)

1,3,11,10,8 (13,7)

4,5,2,7,8 (6,1)

5625 riviä - 168,75 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä