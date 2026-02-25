Päivän ravit: Keskiviikkona jackpotit lahden molemmilla puolilla, Solvallassa suomalaisvieraitaVermon Toto75:ssä saadaan nauttia tavallista paremmista peliehdoista. Mukavatasoinen ravi-ilta saa jatkoa Ruotsin Toto86-kierroksesta.
Vermon kymmenen lähdön iltaravien pääasia on keskiviikkoinen Toto75-kierros. Totossa voi olla viime minuuttien aikana jopa ruuhkaa, kun noin 54 000 euron kokoinen jackpot houkuttaa tavallista enemmän pelaajia kokeilemaan onneaan.
Ensimmäisessä kohteessa nautitaan talvisesta Kultadivisioonasta, jossa suosikkina matkaan lähtee hienokuntoinen Amazing Player. Keskiviikkona voi lukea MT Hevosista Amazing Playerin viime kuulumiset, sekä mitä mieltä valmentaja Irina Sarin on Kultadivisioonien määrästä.
Tommi Kylliäinen palasi kolmisen viikkoa sitten takaisin ohjastustehtäviin sairauslomansa jälkeen. Paluun jälkeen hollolalainen on ohjastanut 56 ravilähtöä totosijoin 4-8-5. Vermossa Kylliäisellä on neljä ohjastettavaa, jotka kärsivät hankalista lähtöpaikoista.
Vermon ravit alkavat kello 18.00. Toto75 käynnistyy kello 19.00. Kello 18.00 alkavassa TotoTV-studiossa lähtöjä analysoivat ja vieraita jututtavat Antti Pylkkänen ja Marko Lähteenmäki. Lauri Hyvönen kerää tunnelmat varikolta.
Jackpot-ilta saa jatkoa Ruotsin puolella, sillä Jägersrossa ja Solvallassa ajettavassa Toto86-pelissä on ylimääräistä rahaa jaossa noin 469 000 euroa. Tämän siivittämänä potti noussee miljoonaluokkaan euroissakin mitattuna.
Suomesta Solvallaan tekevät vierailun Timo Korvenheimo ja Kenneth Danielsen. Korvenheimon tallista nelivuotiskautensa avaa Piccolo Cocktail, joka sijoittui viime kaudella kakkoseksi useammassakin kolmivuotiskisassa. Jarmo Saarela ohjastaa oriita Solvallassa.
Kenneth Danielsenin matkassa on Julie Sensation, joka on aloittanut kautensa Suomen puolella mukavasti. Suomalaisvalmentajien lähdöt eivät ole Toto86-kohteita, mutta ne ovat mukana Solvallan Toto5-pelissä.
Jägersrossa suomalaisista ovat mukana Hanna Lähdekorpi ja Veikko Haapakangas. Haapakankaan valmennettavista Västerbo M.A.S.H. on yksi Toto86-kohteensa suosikeista.
