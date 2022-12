Ravivihje: Ruotsin Toto86-peli ratkeaa kahdessa maassa - jackpot-rahaa jaossa 579 000 euroa Keskiviikon Toto86-kierros ajetaan Ruotsin pääradalla Solvallassa ja Norjan pääradalla Norjassa. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kierroksen pankki on seitsemännessä kohteessa juokseva norjalainen Oz, jonka peliosuus pyörii kirjoitushetkellä 70 prosentin tuntumassa. Kuusivuotias ori kelpaa tukipilariksi ja se helpottaa hieman muulla tavoin pelillisesti haastavaa kierrosta.

Kierroksen muut selvät suosikit ovat neljännen kohteen Sun Summit ja viidennen kohteen Ble du Gers. Kumpikaan ei kelpaa varmaksi yli 50 prosentin peliosuudellaan. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan. Toinen niistä ei ole edes kohdelähtönsä suosikki.

Päivän varma

Oz (T86-7) on aiheesta selvä ennakkosuosikki. Viimeksi Jalsbergissa kuusivuotiaalla oriilla ei ladattu lähtökiihdytykseen. Valjakko löysi paikan parijonosta, mistä se kehitti vahvan kirin ravaten voittoon hienolla 13,3-tuloksella. Tällä kertaa taktiikkana lienee keulajuoksu, ja vaikkei jostain syystä olisikaan, ei hevonen pelkää paikkaa johtavan rinnallakaan. Peliosuus on kirjoitushetkellä hieman yläkantissa, mutta kierroksen todennäköisimpänä voittajana se on hyvä varma tuomaan osuvuutta riviin.

Päivän ideavarma

Wings Levelin (T86-6) kuuluisi olla pelisuosikki, ja kun näin ei vielä ole, tällätään nelivuotiaasta ruunasta varma. Hevosen peliosuus tulee tosin todennäköisesti kohoamaan iltaan kohti. Viimeksi Rommen tauolta paluussa nelivuotias voitti helpon tehtävän keulapaikalta hallitusti ja tuo startti palvelee loistavasti tätä iltaa. Juostava matka ei tuota hevoselle ongelmia. Vuonna 2019 kriteriumhuutokaupassa 900 000 kruunua maksanut ruuna on hyväluokkainen menijä tähän tehtävään.

Päivän ideamerkki

Hede Darling (T86-5) on täsmävarmistus suurelle pelisuosikille Hede Darlingille. Viisivuotias ori on juossut kahdesti uudessa kotimaassaan Norjassa. Hevosen taulu on ainakin todellisessa pelikunnossa. Debyyttistartti Hamren käsistä päättyi lähtölaukkaan. Viimeksi hevonen oli todella heikko Bjerkessä ja se jäikin tuon kilpailun jälkeen tauolle.

Tallikehut hevosesta ovat positiivinen asia ja viisivuotiaan luokka riittää eittämättä. Ruuna nähtiin viime vuonna Mikkelissä Eugen Pylvänäisen muistoajon voittajakehässä. Taakse jäivät An-Dorra, Magical Princess ja Bubble Effe. Yhdeksällä prosentilla arvoituksia sisältävä ori kattaa riskitekijät ja on mielenkiintoinen merkki kupongille.

Vihjesysteemi

5,3 (1,2)

8,2,5,4,3 (1,6)

Kaikki 12 hevosta (6,2)

5,10,9,6 (1,3)

11,7 (5,2)

4 Wings Level (7,1)

5 Oz (7,9)

11,12,4,2,6 (7,8)

4800 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä