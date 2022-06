Ravivihje: Ideavarma johtaa startista maaliin Toto86-avauksessa Keskiviikon pääpeli Toto86 tekee lyhyen paluun pelin kotiradalle Solvallaan, joka isännöi kesäajassa illan kierrosta. Peliaika päättyy kello 20.20.

Jaa

Kierroksen ylivoimaiset kohokohdat ovat neljäntenä Toto86-kohteena ravattava nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Prix Readly Express sekä päätöskohteena ajettava nelivuotiaiden tammojen Prix Diana Zet. Toki myös seitsemäntenä kohteena ravattava viisivuotiaiden Iceland-lähtö on kerännyt potentiaalisia Jubileumspokalen-hevosia viivalle.

Pelillisesti kierros vaikuttaa oikein helppotasoiselta ja varmavaihtoehtoja on tarjolla moneen makuun. Vihjesysteemin toinen varma on kirjoitushetkellä vasta kolmossuosikki. Vaikka tamman peliosuus tuleekin kohoamaan iltaa kohti, jäänee se siitä huolimatta edulliseksi varmaksi. Kierroksen pelipankki on neljännen kohteen Francesco Zet, joka kelpaa myös varmaksi suuresta peliosuudesta huolimatta.

Päivän varma

Francesco Zet (T86-4) on nelivuotisikäluokan suvereeni valtias ja ansaitusti myös jättisuosikki tässä nelivuotislähdössä. Tämä kausi käsittää kaksi starttia ja kaksi voittoa.

Ensin Kungapokalen-karsinnassa valjakko otti sisäradalta alun rauhassa edeten kuitenkin keulapaikalle ensimmäisellä takasuoralla. Siitä ori oli aivan suvereeni ykkönen. Itse finaalissa taktiikka meni täysin samalla tavalla ja myös finaalissa hevonen oli pitelemätön. Tälläkin kertaa keulapaikka lienee tarjolla, mistä ori vetänee lähtöä perille saakka.

Päivän ideavarma

Sister of Mercy (T86-1) on kirjoitushetkellä 15 prosenttia, mikä on toki reilusti alakanttiin ja tamma on loistovarma kierrokselle. Peliosuus tulee kasvamaan iltaa kohti, mutta siitäkin huolimatta tamma jäänee suurella todennäköisyydellä edulliseksi. Viimeksi Hagmyrenissä hevonen tykitti takajoukoista pirteästi perille ehtien kolmanneksi.

Juoksuradalta valjakolla on loistosauma keulaan, mikä olisi mailin matkalla todella kova etu. Lisäksi kuski vaihtuu valmentaja David Nylanderista ammattiohjastaja Magnus A Djuseen.

Päivän ideamerkki

You to Tidy (T86-2) on täsmävarmistus Suomen Derbyyn tähtäävälle Velvet Goldille. Toy to Tidy palasi viimeksi tauolta Gävlessä jääden johtavan kantaan voimissaan pussiin. Tuo startti teki hevoselle varmasti hyvää tätä kertaa silmällä pitäen. Ennen taukoaan nelivuotias oli keulapaikalta toinen Solvallassa. Keulaan tähtäävä tamma on aliarvostettu kahdeksan prosenttia pelattuna.

Vihjesysteemi

6 Sister of Mercy (10,1)

11,4 (10,7)

11,5,4,7 (6,3)

4 Francesco Zet (6,2)

3,2,1 (7,6)

10,4,11,6,9,3,2,5,7 (1,8)

5,6,7,2 (1,4)

4,3,12,5,10,7 (1,11)

5184 riviä - 155,52 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä