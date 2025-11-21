Viikonlopun ravit: Kolmen suurkilpailun lauantai Killerillä Raviviikko 47 huipentuu lauantaina Jyväskylän Killerjärvelle, missä ravataan hyvätasoinen Toto75-kierros.

Kaikki viisi kilpailuaan voittanut Miss White Gold on kaksivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun avainhevonen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Toni Sarkama

Perjantai 21. marraskuuta

Perjantaina ravataan Kuopiossa kymmenen lähdön verran. Illan ykköslähdöt ovat molempien rotujen Kasvattaja-ajot 5000 euron ykköspalkinnoilla. Kylmäveristen lähtö avaa illan Toto5-pelin, missä jättisuosikkina starttaa Harri Sulkun silmäterä Caru. Lämminveristen puolella Luxorius, Prince Casper ja Smokin Royalty ottavat toisistaan mittaa.

Kuopiossa ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.07. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Forssassa ravataan kahdeksan lähdön verran. Ravit alkavat kello 18.15. Toto4-peli starttaa kello 19.35.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Rommen ja Östersundin kaviourilla xpress-muodossa.

Peliaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 22. marraskuuta

Killerillä ravataan tämän lauantain Toto75-kierros. Iltapäivä huipentuu viisi- ja kuusivuotiaiden suomenhevosten Tammaderby-finaaliin 15 000 euron ykköspalkinnolla. Villinmiehen Tammakilvan voittaja ja Derby-kolmonen Henkinen on ansaitusti lähdön suursuosikki. Vastassa ovat Nätti Tiana ja Akvarelli.

Iltapäivän pääpelin luottohevosia on kuudennen kohteen Star Photo S. Santtu Raitala ohjastaa Matias Salon valmentamaa viisivuotiasta.

Jo ennen Toto75-pelin alkua riittää mielenkiintoa, kun ravien kolmas ja neljäs lähtö ovat kaksivuotiaiden Kasvattajakruunu-finaaleita. Tammojen finaalissa nähdään uusintaottelu Arctic Greettan ja Miss White Goldin välillä. Oriiden ja ruunien puolella Scudetto jahtaa ykkössijaa.

Jyväskylän ravit alkavat kello 13.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 13.00-17.00.

Ruotsin Toto85-kierros ratkaistaan Jägersron kaviouralla, missä väriä iltapäivään tuo kaksivuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin finaali 800 000 kruunun ykköspalkinnolla. Premiechansenin myötä palkinnon saa puolitoistakertaisena. Robin Bakkerin ohjastama ja Paul Hagoortin valmentama Reagan Boko on ennakkosuosikki.

Peliaika päättyy kello 17.10.

Sunnuntai 23. marraskuuta

Sunnuntaina ravataan Kaustisella yhdeksän lähdön päiväravit. Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Tuukka Varis jahtaa himoittua sadan voiton rajapyykkiä vimmatusti. Tällä hetkellä kasassa on 92 ykkössijaa. Garnett Zet, Moneyshaker ja Ptolemaeus Boko yrittävät kasvattaa voittosaldoa sunnuntaina.

Ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.07. Pääpelin jättöaika päättyy kello 14.10.

Ruotsin GS75-peli ratkaistaan Mantorpin kaviouralla. Veikko Haapakankaalla on useampi hevonen viivalla.

Peliaika päättyy kello 16.00.

Korjattu 21.11. klo 13.03 Svenska Uppfödningslöppningin ykköspalkinnon suuruus.