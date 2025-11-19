Vermon jättihankkeen yhteistyökumppanit vihdoin julki Ensimmäiset tapahtumat on tarkoitus järjestää uudella tapahtuma-alueella ensi kesänä.

Vermo tiedotti ensi vuonna valmistuvaan tapahtuma-alueeseen liittyvistä yksityiskohdista. Kuva: Lari Lievonen

Kaj Närhinen

Vermon raviradan aluetta mylläävän rakennushankkeen yhteistyökumppanit julkistettiin keskiviikkona.

Raviradan julkaiseman tiedotteen mukaan Vermo on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Etson Advisory oy:n sekä Live Nationin kanssa. Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi vahvistaa tapahtumapaikkojen kehittämiseen erikoistuneen Etson Advisory oy:n olevan aiemmin salassa pidetty yhteistyökumppani.

”Etson Advisory oy on osallistunut tapahtuma-alueen suunnitteluun ja rahoittamiseen Vermon kanssa. Live Nationin Finlandin kanssa saimme solmittua yhteistyösopimuksen syksyn aikana”, Pertti Koskenniemi taustoittaa.

Koskenniemen mukaan kolmikon työnjako on yhteistyösopimuksen myötä selvä. Live Nation on maailmanlaajuisesti merkittävä live-viihdetapahtumien järjestäjä.

”Vermolla ei ole resursseja eikä osaamista järjestää näin suuria tapahtumia. Live Nationin tehtävänä on etsiä esiintyjiä ja järjestää konsertti meidän tapahtuma-alueella. Toki tapahtumavastaavamme Mico Mansner on tärkeä lenkki meidän ja tapahtumanjärjestäjän välillä.”

Vermon keskikentän suuruus on noin kuusi hehtaaria. Valmistuttuaan tapahtuma-alueelle mahtuu 60 000 hengen yleisö. Kuva: Lari Lievonen

Keskikentän rakennustyöt ovat häirinneet Vermon raviradan harjoituskäyttöä keväästä lähtien. Maansiirtotyöt ovat pian loppusuoralla.

Tekonurmi asennetaan ensi keväänä. Ensimmäinen konsertti on tarkoitus järjestää ensi kesänä.

”Vermon kaviouran harjoituskäytön pitäisi palautua normaalimpaan suuntaan piakkoin”, Koskenniemi lupailee.

”Live Nation Finland on aloittanut artistien kartoituksen. Vermon tapahtuma-alueelle saadaan mahtumaan 60 000 henkeä. Se on paljon enemmän kuin esimerkiksi Olympiastadionille.”

Tapahtuma-alueen valmistumisen myötä Vermo tavoittelee merkittäviä lisätuloja raviradalle. Koskenniemi muistuttaa kuitenkin projektin olevan vielä alkuvaiheessa. Ensimmäiselle vuodelle on tavoitteena järjestää pari isompaa konserttia.

”Kaksipäiväisestä Weekend-festivaalista on jo sovittu ensi vuodelle. Jos sen lisäksi saadaan ensi vuodelle yksi huippuesiintyjä Vermoon, olemme tyytyväisiä. Saadaan homma käyntiin kunnolla.”

Weekend festivaai on järjestetty Vermossa useampana vuotena. Kuva: Riku Niittynen

Koskenniemi ei spekuloi tulevien vuosien tapahtumien määrillä. Samalla lupamääräyksetkin rajoittavat osaltaan suurten musiikkitapahtumien järjestämistä Vermossa.

”Espoon kaupungin melu- ja ympäristölupa-asiat asettavat omat raaminsa tapahtumien määrälle vuositasolla.”

Vermon raviradan kannalta uuden toiminnan saaminen alueelle on elintärkeää. Ravirata-alueen nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2030 lopussa. Vermo on Espoossa, mutta maa-alueen omistaja ja vuokraisäntä on Helsingin kaupunki. Helsingin edustajat ovat ainakin aiemmin ilmoittaneet, että alueen vuokrasopimusta ei tultaisi jatkamaan.