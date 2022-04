Ravivihje: Kahdesta suosikista kokonaan ohi Toto86-pelissä Keskiviikon Toto86-pelin rataparina toimii Solvalla ja Bergsåker. Peliaika päättyy kello 21.30.

Jaa

Jorma Kontio hyppää Cornerstonen kyytiin Toto86-pelin neljännessä kohteessa.

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:24 Toni Sarkama

Kierros vaikuttaa etukäteen aika haasteelliselta ja Toto86-pelin arvo voi kohota mukaviin lukemiin. Kierroksen urheilullinen herkkupala on päätöskohteena ravattava The Onions -lähtö, mistä usein voittajalle on ollut tarjolla kutsu Elitloppetiin. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahdella varmalla. Näistä kumpikaan ei ole oman kohdelähtönsä suosikki.

Päivän varmat

Selected News (T86-2) on kapasiteetiltaan lähdön paras hevonen, eikä ori saisi olla ainoastaan 20 prosenttia luotettu, vaikka hevonen starttaakin ikävältä kasikaistalta. Kolmevuotiaana vakuuttavia suorituksia tehnyt hevonen jatkoi hyvää tekemistä myös nelivuotiaana, vaikka isoimmat voitot kiersivätkin. Ori avasi viisivuotiskautensa uudesta tallista sen siirryttyä Hans-Owe Sundbergiltä Svante Ericssonin valmennukseen. Siinä startissa ei nähty parasta Selected Newsiä, mutta vaisuudelle löytyi syy ja hevosen pitäisi olla jälleen normaali. Sellaisena hevonen riittää paikasta kuin paikasta.

Cornerstone (T86-4) on vastavarmayritys suosikille, jonka lähtöpaikka muuttui ykkösradalle yhden poisjäännin myötä. Cornerstonella voisi olla mahdollisuus päästä suosikki Bakermanin etupuolelle, mistä se voisi heittää kovan haasteen suosikille. Cornerstone haparoi viimeksi ennen lähtölinjaa ja lopulta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Hevonen oli tekemässä vahvaa paikkausta, kunnes hevonen sortui uudelleen laukalle loppukaarteessa. Sitä ennen hevonen teki hyviä esityksiä.

Päivän potinräjäyttäjä

Yxbacka Lyrik (T86-3) starttaa hyvältä lähtöpaikalta, jonka ansiosta ruunalla voisi olla mahdollisuus järjestää jättiyllätys. Hyvä avaaja saanee suurella todennäköisyydellä tarkan reissun kärjen läheisyydessä. Viimeksi ruuna juoksi lopulta toisessa parissa ulkona, mistä hevonen kiri tilat saatuaan hyvin perille. Vastaavanlaisen tarkan reissun jälkeen ruunalla on mahdollisuus aiheuttaa jättiyllätys. Ainoastaan prosentin pelattu hevonen on loistava yllätyshaku Toto86-kupongille.

Vihjesysteemi

5,2 (1,4)

8 Selected News (5,4)

1,2,5,10,3,4,7,11 (12,8)

6 Cornerstone (2,12)

Kaikki 14 hevosta (4,11)

6,9,10,11,7 (5,3)

3,13,8 (9,14)

1,5 (9,10)

6720 riviä - 201,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä