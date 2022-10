Ravivihje: Kakkossuosikki kelpaa varmaksi haastavista asetelmista huolimatta Keskiviikon Toto86-kierros ravataan normaaliin tapaan Xpress-muodossa. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kierroksen rataparina toimii Solvalla ja Jägersro. Kierros ei ole helpoimmasta päästä ja varmavalinnat ovat kortilla. Vihjesysteemi rakennetaan kakkossuosikin ja nelossuosikin varaan. Kierroksen pelipankki on neljännen kohteen Önas Power, joka saa varmistusrastin vihjesysteemiin. Sama pätee myös kierroksen toisiksi suurimpaan suosikkiin Golden Stoneen.

Päivän ideavarmat

Carl Halbak (T86-6) kelpaa varmaksi saakka, vaikka tehtävä on kaikkea muuta kuin miellyttävä. Vastuksen puolesta lähtö ei ole kovin mahdollinen, mutta asemat ovat tuskalliset. Juostava matka on lyhyt 1640 metriä ja Carl Halbak starttaa lisäksi 20 metrin takamatkalta ja vielä suljetulta lähtöpaikalta. Ruuna kilpailee kuitenkin niin hyvässä vireessä, että se on täysin mahdollinen sieltäkin. Nelivuotias voitti Rättvikin lähdön nätin reissun päätteeksi hyvällä tuloksella. Viimeksi se oli pussissa maaliin saakka kovan Asteroidin voittamassa lähdössä.

Forest Photo (T86-7) on rohkea varmavalinta haastavaan kohteeseen. Kohdelähdössä on nimittäin kaksi vaihtoehtoa, laittaa siihen rohkea ideavarma tai runsas rastitus. Tanskalaishevonen kilpailee tällä hetkellä loistavassa vireessä. Toissa kerralla se otti hienon kirivoiton parijonosta ja viimeksi Jägersrossa hevonen kamppaili hyvin maaliin saakka kierrettyään pitkään kolmatta rataa pitkin. Vain 11 prosenttia luotettu hevonen on aliarvostettu peleissä.

Päivän potinräjäyttäjä

Deep Feeling (T86-2) kilpailee todella sekavalla taululla, mutta se ei kerro totuutta hevosen vireestä. Laukat ja pussitukset ovat sotkeneet nelivuotiaan tamman menoa. Vain kaksi prosenttia luotettu menijä on paljon tauluaan vaarallisempi.

Jank Summerland (T86-6) voisi olla yllätysvalmis huippuasemista. Paalun ykköseltä matkaan starttaava valjakko saanee makoisan reissun kärkipäässä. Viimeksi ori yllätti Årjängissä kirimällä kaukaa takapareista terävällä loppuvedolla toiseksi vain Gazza B.R.:lle häviten. Voitokkaalla kuusivuotiaalla on hyvä kapasiteetti näihinkin lähtöihin ja neljän prosentin peliosuus on alakanttiin.

Vihjesysteemi

