Ravivihje: Halmstadissa pelataan upporikasta tai rutiköyhää - Toto75-pelissä on yli 2,6 miljoonan euron jackpot Halmstadin Sprintermästaren-viikko on edennyt lauantaihin. Toto75-pelin jättöaika päättyy normaalisti kello 17.20.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lauantaikin pitää sisällään huippuraviurheilua. Kierros on ennen kaikkea mielenkiintoinen myös pelimielessä, siitä pitää huolen yli 2,6 miljoonan euron jackpot, jonka myötä voitto-osuus voi kohota jopa 5,4 miljoonaan euroon.

Vihjesysteemissäkin lähdetään totisesti ison rahan jahtiin. Kierros on vaikeustasoltaan todella haastava ja varmat ovat kortilla. Toinen varmavalinta onkin hurja, sillä tamman peliosuus on kirjoitushetkellä ainoastaan viisi prosenttia. Vihjesysteemissä pelataan alku kapeasti ja loppuun rastitaan runsaasti merkkejä.

Päivän varma

Golden Guard (T75-3) on selkeä tukipilari lauantain kierrokselle. Nopea avaaja voitti lähtörata-arvonnan, jonka myötä hevosella on hyvä mahdollisuus johtaa hopeadivaria alusta loppuun. Mantorpin V75-lähdössä ori jäi johtavan kantaan voimissaan pussiin. Toissa kerralla kuusivuotias hallitsi tapahtumia keulapaikalta varmoin ottein. Myös viimeksi Eskilstunan V75-lähdössä hevonen oli oikein hyvä, vaikka jäikin kolmanneksi. Ori joutui kirimään ulkoratoja pitkin ilman vetoapua, jonka hevonen kesti hienosti.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän ideavarma

Valeraine (T75-2) on jäänyt sekavalla taululla käsittämättömän unohdetuksi. Toki hevosen nykyvire on jonkinlainen arvoitus, eikä tamma ole missään nimessä kaikkien aikojen todennäköisin voittaja, mutta se on jäänyt niin aliarvostetuksi, että nelivuotiasta tekee mieli kokeilla rohkeasti varmana saakka.

Suurin merkittävin tekijä varmaksi rastaamiseen tällä kertaa on kenkien poisotto, mikä teki viime kerralla, kun tuota kokeiltiin, Valerainesta kuin eri hevosen. Lähtö oli Oaksin karsinta, missä tamma tykitti parijonosta kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua kolmanneksi 13,2-tuloksella. Edellä olivat ainoastaan Senorita Tokio ja Great Skills. Lisäksi lähtöpaikka on erittäin loistava. Viiden prosentin peliosuus tekee tammasta kierroksen parhaan peli-idean.

Päivän ideamerkki

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

X.Tour (T75-5) sai hyvän lähtöpaikan, mistä ruunalla on hyvä mahdollisuus saada vähintään hyvä juoksu kärjen läheisyydessä. Nelivuotias teki keväällä todella kovia esityksiä ja vastaavanlaisena se riittää myös tässä. Viimeksi hevosella ei ollut paras päivä, mutta yhteen starttiin ei kannata liikaa tuijottaa. Hevoselle kokeillaan lauantaina ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä. Nelivuotiasta on pelattu ainoastaan viisi prosenttia, mikä on kyllä alakanttiin.

Vihjesysteemi

1,8 (6,12)

2 Valeraine (6,11)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2 Golden Guard (3,7)

2,10,5,12,1,7,8 (9,4)

3,1,9,7 (6,2)

7,5,4,9,12,1,8,2,11,14 (10,15)

11,1,8,10,5,9,6 (4,3)

3920 riviä - 196 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä