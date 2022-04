Ravivihje: Rackham matkaa kohti kovempia tehtäviä - jackpot-rahaa jaossa yli 1,8 miljoonaa euroa Jägersrossa ravataan Ruotsin lauantain Toto75-kierros. Peliaika päättyy kello 17.20.

Christoffer Eriksson ohjastaa kierroksen varmaa Rackhamia kolmannessa Toto75-kohteessa.

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Toni Sarkama

Kierroksen herkkupala on päätöskohteena ravattava Paralympiatravet-karsintalähtö, mistä voittaja lunastaa paikan Åbyn suureen finaaliin, joka ravataan 7. toukokuuta. Lähdössä nähdään myös ulkomaalaisväriä. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan. Jackpotin myötä potti on jopa viisi miljoonaa euroa.

Päivän varma

Rackham (T75-3) on hevonen, mistä on todella helppo tykätä. Se on nopea, vauhtikestävä ja ennen kaikkea äärettömän vahva hevonen, joka pystyy tekemään omaakin juoksua. Ori palasi talvitauolta Jägersrossa maaliskuun loppupuolella. Siinä valjakko kiersi lopulta johtavan rinnalle, mistä hevonen eteni keulaan saakka vajaa 500 metriä ennen maalia. Ori teki oikein hyvän esityksen, vaikka tuolloin hävisikin niukasti tälläkin kertaa mukana olevalle E.Type Cashille. Mikäli Rackham pääsisi keulaan, olisi se todella paha ohitettava, mutta kuten on nähty aiemminkin, ori ei säikähdä paikkaa edes johtavan rinnalla.

Päivän ideavarma

Express Jet (T75-7) voitti lähtörata-arvonnan ja tekee mielenkiintoisen debyytin valmentajansa Tomas Malmqvistin kotimaassa Ruotsissa. Kivenkovia lähtöjä Ranskassa läpi uransa kolunneella hevosella on loistosauma johtaa Paralympiatravet-karsintalähtöä maaliin saakka. Vastus on toki kova tälläkin kertaa, mutta asetelmat ja peliosuus puoltavat. Toissa kerralla Caenissa ori hallitsi hieman tätä kertaa helpompaa lähtöä keulapaikalta. Ori esitteli lähtönopeuttaan Prix d’Amerique -viikonlopun kakkoslähdössä Prix du Luxembourgissa, missä hevonen otti aivan istumalla keulapaikan. Tuolloin ori sinnitteli kivenkovassa porukassa seitsemänneksi.

Päivän potinräjäyttäjä

Fantom Godiva (T75-2) on kiinnostava pelihevonen Klass II -lähdössä. Juoksuradalle arvottu hevonen ottanee todennäköisesti ainakin ensimmäisen keulan. Mielenkiintoista on sen jälkeen nähdä, mitä tallipäällikkö Joakim Lövgren tekee Fantom Godivan tallikaverilla Lucky Guy Bokolla. Toissa kerralla hevonen hallitsi keulapaikalta varmoin ottein. Viimeksi hevonen jäi keulasta niukasti toiseksi. Tällä kertaa hevoselta riisutaan kaikki kengät pois, millä on aiemmin ollut positiivinen vaikutus. Viidellä prosentilla ruuna on pakkorasti tässä.

Vihjesysteemi

1,3,2,9,6,5,4 (7,10)

9,1,6 (5,8)

4 Rackham (6,5)

7,13,9,11,8,4,14,15 (1,2)

3,5,4,11,12,2,9,6 (1,8)

5,10,6,8 (3,2)

1 Express Jet (3,6)

5376 riviä - 268,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä