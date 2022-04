Ravivihje: Keulapaikka on valttia Halmstadissa - jackpot-rahaa jaossa yli 2,4 miljoonaa euroa Lauantain Toto75-kierros ravataan Halmstadissa. Kierroksen seuratuin hevonen on Paralympiatravet-finaalin kautta Elitloppetiin matkaava Exterme.

Jaa

Steen Juul valmentaa kierroksen pelipankkia Extremeä. Björn Goop ohjastaa hevosta Halmstadissa.

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Tanskalaisen Steen Juulin valmentama Extreme on kolmantena kohteena ajettavan kultadivisioonan suuri ennakkosuosikki. Lähtö on myös Paralympiatravetin karsintalähtö, mistä voittaja saa kutsun 7. toukokuuta ajettavaan finaaliin. Extreme on saanut kuitenkin jo villin kortin finaaliin ja ori osallistunee Paralympiatravetiin siitä huolimatta, vaikkei hevonen voittaisikaan Halmstadissa. Kuusivuotias on kutsuttu myös Elitloppetiin. Ori saanee tällä kertaa vihjesysteemiin kaksi varmistusta. Vihjesysteemi tehdään ainoastaan yhdellä varmalla.

Lauantain Toto75-kierros ei ole vaikeimmasta päästä ja saattaa hyvinkin olla, ettei arvo kohoa kovinkaan suuriin lukemiin tällä kertaa.

Päivän varma

Sweetman (T75-1) voitti lähtörata-arvonnan, jonka ansiosta ruunalla on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun saakka. Toissa kerralla Åbyssä hevonen ravasi keulasta täydellä matkalla toiseksi. Viimeksi hevosen kiri ei kantanut parijonosta seitsemättä sijaa korkeammalle kovatasoisessa hopeadivisioonafinaalissa. Tällä kertaa asetelmat ovat kuitenkin erilaiset, kun juostava matka on puolta kierrosta lyhyempi ja hevonen pääsee todennäköisesti etenemään keulapaikalle, mistä hevonen on ollut parhaimmillaan. Lähtö ei myöskään ole tällä kertaa kaikista kovatasoisin hopeadivari.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän potinräjäyttäjät

Sangria Pellini (T75-2) on jäänyt ikävästä lähtöpaikasta huolimatta liian unohdetuksi. Yhden poisjäännin myötä lähtöpaikka hieman paranee. Toissa kerralla Åbyssä valjakko otti alun rauhassa, kunnes valjakko nosti toisen radan vetojuhdaksi. Siitä hevonen sai otteen keulahevosesta loppukaarteessa voittaen lopulta helposti. Viimeksi tamma kiri toisesta parista ulkoa helppoon voittoon Jägersrossa.

Bahama Passion (T75-6) on jäänyt ainoastaan vajaa neljä prosenttia luotetuksi Toto75-pelissä. Kovissa liemissä keitetty tamma karsi itsensä viime kaudella muun muassa välierästä Breeders Crownin finaaliin. Viime kaudella 12-alkuisenkin tuloksen täydellä matkalla naputellut hevonen avasi viisivuotiskautensa Axevallassa tehden hyvän kirin sisäratareissun päätteeksi. Viimeksi Momarkenissa hevonen ei ollut parhaimmillaan, mutta vaisuudelle löytyi selitys ja tuon startin saa unohtaa.

Vihjesysteemi

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2 Sweetman (4,5)

4,1,10,12 (2,5)

6,3,2 (9,5)

1,12,3,8,5,6,2,9,10,7 (4,11)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2,1,3 (6,11)

6,4,1,10,8,5 (6,14)

2,6 (5,11)

4320 riviä - 216 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä