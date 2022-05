Suomen Toto75-karonkka: Next Direction palasi voittokantaan Number Onessa Oulussa ravattiin kotimaan Toto75-kierros. Iltapäivän ykköslähtö oli lämminveristen avoin Number One.

Next Directionia juhlittiin jälleen suurkilpailusankarina. Tällä kertaa ruuna valloitti Oulun. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit 20:09 Toni Sarkama

1. Next Direction

Suomessa syntyneille rajattu Number One oli jälleen Next Directionin heiniä. Hannu Torvisen ohjastama huippuruuna piti rajussa kiihdytyksessä American Heron ulkopuolellaan, eikä laskenut lopussakaan ketään edelleen. Voittotulos 12,3 syntyi mailin pikapyrähdyksessä helpolla tyylillä. Parhaita puoliaan näyttäneen yhdeksänvuotiaan omistaa Team Look The Winners, Next Directionia valmentaa puolestaan Timo Hulkkonen.

2. Nyland

Kylmäveristen ykkössarja oli norjalaisori Nylandin näytös. Antti Ala-Rantala kierrätti valmennettavansa hyvissä ajoin johtavan rinnalle, mistä Nyland marssi keulaan jo viimeisen takasuoran lopussa. Maalisuoralla se piti varmaan tapaan ohitusta yrittäneet takanaan, ja voitti täyden matkan voltin tuloksella 24,9. Stam Team omistaa Nylandin, jonka seuraavaksi startiksi Ala-Rantala kertoi kaavailleensa ensi viikon lauantain 75-lähtöä Ruotsin Uumajassa.

3. Lumi-Oosa

Vähäisellä rutiinilla (23 starttia) kovaan tammavolttiin suursuosikkina lähtenyt Lumi-Oosa oli kaiken luottamuksen arvoinen. Santtu Raitala kierrätti ajokkinsa johtavan rinnalta puolimatkassa keulaan, mistä Lumi-Oosa piti loppusuoralla tyylikkäästi voittoon ennen toiseksi kirinyttä Liinan Liekkiä. Harri Kotilainen valmentaa Lumi-Oosaa, jonka omistaa Markku Lumiaho. Tamman nykykunto ja kapasiteetti riittäisi kuningatarkisassakin pitkälle, mutta sinne Lumi-Oosalla ei olla vielä tänä vuonna suuntaamassa.