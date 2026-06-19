Juhannuksen ravit: Härmässä ja muualla Suomessa tehdään ravitaikoja – Nordic King juhannuksen kohokohtaHärmä on juhannuksen ravikeskus. Lisäksi keskikesää juhlitaan ravaamalla Vieremällä, Kokemäellä ja Kauhavalla.
Perjantai 19. kesäkuuta
Härmässä on hieno ravipäivä jo juhannusaattona. Iltapäivän päälähtö on kylmäveritammojen Nordic Queen, jossa on mukana maamme tammaparhaimmisto Suven Samettia lukuun ottamatta.
Villilotta ja Jockas Rita on lähdön suosikkikaksikko. Väkivahva Annan joutuu antamaan tasoitusta takarivin verran. Santtu Raitalan kommentit Jockas Ritasta voi lukea MT Hevosista.
Lähdön ruotsalaisvieras on Robert Skoglund, jolla on kaikkiaan kolme kylmäveristä Härmässä. Tammalähtöön osallistuu Tekno Tana. Skoglundin haastattelun voi lukea MT Hevosista.
Nordic King-Heatissa ME-hevonen Weikko esittäytyy kotiyleisölleen. Mielenkiintoisen lähdön muita tähtiä ovat Alarik Huikea, Morison ja Herra Heinämies.
Viisivuotislähdössä Camppari avaa kautensa. Seppo Suurosen Kriteriumissa juhlinut ikäluokkatähti saa kovan vastuksen ainakin Rebyytiltä ja Robert Skoglundin Gör Som Jag Villiltä.
Juhannusaaton iltana Vieremällä ravataan yhdeksän lähdön verran. Ruotsissa ajetaan raveja vain iltapäivällä. Hagmyrenin ravit menevät Härmän kanssa päällekkäin.
Lauantai 20. kesäkuuta
Lauantaina Härmässä pistetään jalalla koreasti useammankin arvolähdön verran. Kylmäveristen avoimessa Nordic Kingissä Evartti heittää haasteen ulkoradoilta starttaaville Prolle ja V.G. Voitolle.
Stallone vaanii muiden ylivauhtia takarivin lähtöpaikalla. Ulkomaalaisten panos on tänä vuonna Härmän maililla vaatimaton.
Nordic Kingiin kolme hevosta tuova ja Härmässä kahtena päivänä yhteensä tusinalla hevosella starttaava Antti Ojanperä kertoo ennakkotunnelmia MT Hevosissa.
Nordic Kingin voittaja palkitaan 50 000 eurolla. Lämminveristen avoimen mailin 20 000 euroa tavoittelee hieno katras laatuhevosia.
Kotimaan suurimmat toivot ovat Holcombe Zet, Need’em ja Combat Fighter. Ulkomaalaisilla vierailla on käynyt suomalaisiin verrattuna huonot lähtöratatuurit.
Lämminveristen tammalähdössä suosikki on Hanna Lepistön laatutallista kilpaileva Ete Jet.
TotoTV:n lähetyksessä studiossa ovat Marinka Salminen ja Tappi Hoikka. Varikolla kommentteja kerää Juha Jokinen.
Juhannuspäivänä ravataan myös Kokemäen ravit, jotka keräävät aina hienosti hevosia ja yleisöä. Iltapäivän ohjelmassa on 12 lähtöä.
Sunnuntai 21. kesäkuuta
Kokemäellä jatketaan juhannuksen vastaanottamista myös sunnuntaina, jolloin raviurheilua riittää ihmeteltäväksi 11 lähdön verran. Suomenhevosten kovin sarja on tammalähtö, jossa jaetaan myös kuningatarkilpailuun pääsemiseksi tarvittavia KK-26 pisteitä.
Sunnuntaina ravataan myös Kauhavan perinteiset juhannusravit. Kesäravitunnelmaa kestää kymmenen lähdön verran.Artikkelin aiheet
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