Marjat ja sienet

Kuinka paljon olet kerännyt vattuja? Mistä niitä on löytynyt parhaiten? Montako tuntia olet viettänyt vattupuskia koluten?

Kerro meille muutamalla lauseella, millainen sinun vadelmakesäsi on ollut ja jos olet ottanut kuvia saalistasi, pistä sellainen mukaan. Kommenttisi ja kuvasi voit jättää tänne.

Jos haluat, kerro myös mitä marjoja poimit mieluiten ja millä sijalla vadelmat listallasi ovat. Entä mitä vadelmilla teet?

Kiitos!