Ravivihje: Margareta Tooma kiertää takarivistäkin voittoon Ruotsin Toto86-peli ratkaistaan xpress-tyyliin kahdella eri paikkakunnalla. Tällä viikolla rataparina on Solvalla ja Jägersro. Peliaika päättyy kello 21.30.

Daniel Redén valmentaa kierroksen pelipankkia Margareta Toomaa. Kuva: Antti Savolainen

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:35 Toni Sarkama

Kierros on tällä kertaa aika selväpiirteinen ja varmavaihtoehtoja on tarjolla useampia. Kierroksen pelipankki on päätöskohteen Margareta Tooma, jonka peliosuus liitelee korkeissa lukemissa, mutta siitä huolimatta tamma kelpaa vihjesysteemin tukipilariksi. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan.

Päivän varmat

Margareta Tooma (T86-8) avasi kuusivuotiskautensa Rommessa tyylipuhtaalla soololla. Valjakko päätyi takarivistä kolmanteen pariin ulos, mistä Örjan Kihlström nosti ajokkinsa kolmannen radan kiertoon noin 600 metriä ennen maalia. Loppusuoralla tamma sai menoluvan ja hevonen irtosi muista herkännäköisesti. Tamma on kilpaillut Daniel Redénin tallista seitsemän kertaa voittaen näistä kuudesti. Hevonen saapuu Solvallaan viiden voiton putki alla. Margareta Tooma on siitä mukava varma takarivistä huolimatta, että sillä voi ajaa lähdön monella eri tavalla.

Indigo (T86-7) saapuu Jägersrohun allaan kaksi komeaa keulasooloa. Toissa kerralla Jägersossa ruuna palasi pieneltä tauolta. Hevonen voitti kyseisen lähdön 10-avauksesta huolimatta oikein varmoin ottein. Viimeksi Kalmarissa hevonen sai vetää alkumatkalla hiljaa ja lopussa valjakko pakeni täysin omille teilleen. Ruuna on käynyt esittelemässä luokkaansa aiemminkin Ruotsissa. Muistissa on muun muassa viime vuoden Hugo Åbergs Memorial -päivän voittojuoksu Jägersrossa, jolloin hevonen tykitti kasikaistalta keulaan ja hallitsi maaliin saakka 12-alkuisella täyden matkan tuloksella. Tälläkin kertaa suosikilla on hyvä mahdollisuus hallita lähtöä alusta loppuun.

Päivän potinräjäyttäjä

Diamant Sensation (T86-3) on jäänyt todella unohdetuksi ainoastaan kahden prosentin peliosuudella. Vaikka paikka on seiskaradan myötä tukala, ei ori saisi olla noin vähän luotettu. Kausiavauksessa nelivuotias oli asiallinen paikattuaan pienen laukankin kunnialla. Startti alla hevonen paransi otteitaan Jägersrohun, missä hevonen oli johtavan kannasta oikein hyvä kakkonen. Viimeksi valjakko juoksi johtavan takana, minne hevonen jäi väsyvän taakse menettäen runsaasti metrejä. Tilat saatuaan ori kiri terävästi maaliin ehtien kolmanneksi.

Vihjesysteemi

Kaikki 10 hevosta (3,7)

7,4,3 (2,1)

2,3,6,4,7 (12,1)

2,3 (5,7)

9,12,1,13,10,7,6,2 (5,8)

4,6,7 (3,2)

5 Indigo (6,3)

10 Margareta Tooma (3,1)

8100 riviä - 243 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä