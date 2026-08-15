Suomalaisratsukko oli maailmanmestaruuskilpailuissa Saksan Aachenissa koulun jälkeen sijalla 75 mutta nousi hienolla maastollaan sijalle 27 ennen sunnuntain rataestekoetta.

Ensimmäistä arvokilpailuaan tekevä Axel Lindberg ratsasti maaston itse kouluttamallaan Quelle Bonnella varmasti, ennakkoluulottomasti ja nopeasti. Estevirheitä ei tullut ja yliaikaa vain kaksi sekuntia, mikä toi 0,8 virhepistettä. Tähän tai parempaan tulokseen pääsi vain kymmenen muuta ratsukkoa.

Teknisellä radalla helteisissä olosuhteissa 20 ratsukkoa hylättiin tai he keskeyttivät. Suomen toinen edustaja Sanna Siltakorpi vetäytyi jo ennen maastokoetta, koska hänen hevosensa Bofey Click oli loukannut jalkansa.

Kilpailu ratkeaa sunnuntaina rataestekokeessa.

Suomen kenttäjoukkueen johtaja Elmo Jankari on innoissaan Lindbergin suorituksesta.

”Aivan super! Axel sai toteutettua pläänin ja kaikki toimi. Hevosen ratsastettavuus säilyi loppuun saakka. Jättebra!” hän sanoi.

Jankari kertoo, että Aachenin nopealla, intensiivisellä ja ennemmin hieman lyhyellä radalla korostui ratsastettavuuden merkitys, ja siinä Lindberg ja Quelle Bonne pärjäsivät.

Radan jälkeen tamma oli Jankarin mukaan oikein hyvässä kunnossa.

”Kaikki on oikein hyvin”, hän sanoo.

Sunnuntailta saa hänen mukaansa odottaa puhdasta rataestekoetta, sillä Quelle Bonne on hyvä rataesteillä ja tehnyt hyviä tuloksia myös rankan maastokokeen jälkeisenä päivänä.

Sanna Siltakorven Bofey Clickistä Jankari toteaa, että vamma ei vaikuta olevan paha, mutta lämpöä jalassa on niin, että ratsastajan ja eläinlääkärin yhteinen päätös oli oikea. Jankari muistuttaa, että Click on jo iäkäs hevonen.

”Hevosen hyvinvointi tulee aina ensin”, hän sanoo.

Kilpailullisestikin pitää aina läpäistä myös maaston jälkeinen eläinlääkärintarkastus, hän muistuttaa.

Sunnuntaina ratkeavat myös kenttäratsastuksen joukkuemitalit. Siinä Jankari ohjeistaa, että suomalaisittain kannattaa toivoa mahdollisimman suurta eurooppalaismenestystä. MM-kilpailuista seitsemän parasta joukkuetta saa paikan Los Angelesin olympialaisiin ja lisäksi kaksi Euroopan mestaruus -kilpailuista ja vielä yksi joukkuea kenttäratsastuksen Nations Cupista. Jos moni eurooppalainen maa jää nyt ulos joukkuepaikasta, on suomalaisten vaikea saada edes henkilökohtaista maapaikkaa olympialaisiin.