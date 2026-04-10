Viikonlopun ravit: Ehtiikö Landen Iita kolminkertaisen kuningattaren ohi? Lauantaiset viikon pääravit Vermossa ovat kauttaaltaan hienotasoiset. Urheilullisina keihäänkärkinä ovat lämminveristen Helsinki-Ajo sekä kuningatarkisaan oikeuttavia pisteitä kartuttava tammalähtö.

Landen Iita on noussut kuningatarpisteissä toiseksi. Pistepussi voi hyvinkin karttua lauantaina Vermossa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Markku Lindström

Perjantai 10. huhtikuuta

Jokimaan hyväntekeväisyysraveissa on peräti 11 lähtöä. Raveihin lisättiin myöhemmin lämminveristen avoin sarja, jolle olikin tarvetta. Lähtö ilmoitettiin täyteen hevosia. MT Hevosista voi lukea avoimeen lähtöön kaksi hevosta ilmoittaneen Markku Niemisen mielipiteitä sarjatarjonnasta.

Lahdessa saadaan myös pieni raapaisu tämän vuoden lämminveristen kolmivuotisten ikäluokasta. Nuorten sarjaan on tosin saatu vain kuusi hevosta mukaan.

Jokimaan jälkeen iltaa jatketaan vielä Bollnäsissä, jossa perjantain tuttuun tyyliin ohjelmassa on Toto64.

Lauantai 11. huhtikuuta

Lauantai on suomalaisen raviurheilun karkkipäivä. Vermon ravit suorastaan pursuavat laadukkaita lähtöjä. Tiedossa on hieno iltapäivä.

Helsinki-Ajossa Jukka Hakkarainen tuo viivalle Heikki Korhosen kivikovat eliittihevoset. Massimo Hoist ja Callela Nelson vakuuttivat molemmat kauden avauksissaan.

Kovimman haasteen Kuopion kaksikolle heittänee Combat Fighter. Ruuna menestyi sangen mukavasti Ranskan vaativissa talvimeetingin lähdöissä. Seinäjoen paluustartissa ei ollut vielä merkki päällä, ja onkin mielenkiintoista nähdä Antti Ojanperän valmennettavan iskukyky. Juoksunkulku ei todennäköisesti tule suosimaan Santtu Raitalan valjakkoa.

Heikki Korhonen ja Jukka Hakkarainen ovat vieraana MT Hevosten suorassa lähetyksessä, joka alkaa Vermosta lauantaina kello 12.30.

Kylmäveristen tammalähdössä suosikkipari lähtee takarivistä. Suven Sametti palasi radoille voittajana Seinäjoella, mutta täksi kaudeksi tasoloikan ottanut Landen Iita pisti kolminkertaisen kuningattaren tiukille. Uusi tulokas avoimelle tammatasolle on Timo Ukkolan kanssa hienoa työtä tehnyt Oon Leidi.

Vermossa tositoimet alkavat kello 13.00 ja Toto75-kupongit on pistettävä sisään kello 14.45 mennessä. Viikon pääravien TotoTV:tä siivittävät studioisäntä Jere Törmänen ja asiantuntija Marko Lähteenmäki. Varikolta tunnelmat välittää Lauri Hyvönen.

Jägersrossa saadaan seurata Önas Princen menoa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Jägersron Toto85-pelissä tarjoillaan pelikansalle reilun parin miljoonan jackpot. Ravien ykköslähtö on Paralympiatravetin ensimmäinen osalähtö.

Lähdön suosikin viittaa asetellaan tauolta palaavalle Önas Princelle. Per Nordström tähdännee valmennettavallaan keulaan, mistä Kentucky River ja muut haastajat yrittävät sitä jallittaa.

Toto85 menee kiinni kello 17.10.

Sunnuntai 12. huhtikuuta

Raviviikko pistetään pakettiin Forssassa, missä kasaan on saatu 12 lähdön ravit iltapäiväksi. Runsas hevosmäärä antaa ymmärtää, että sunnuntairaveilla on edelleen kova kysyntä.

Forssan ravit avaavat Pilvenmäen ravikauden. Raviradan puheenjohtaja Salla Pirhosen mietteitä voi lukea viikonloppuna MT Hevosissa.

Ruotsin pääravit ajetaan Rommessa. Siellä päivän pääpeli Toto75 alkaa kello 16.00.