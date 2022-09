Viikonlopun ravit: Kotimaassa ravitäyteinen viikonvaihde – Ruotsissa maaotteluhenkeä Raviviikko 37 lähentelee loppua. Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla perjantaina, lauantaina ja myös sunnuntaina.

Jaa

Perjantai 16. syyskuuta

Kotimaan ykkösravit ajetaan Porissa. Ravi-ilta pitää sisällään kymmenen lähtöä. Jo ennen Toto5-pelin alkua ravataan hyvätasoinen Ladyliiga-lähtö Adannan ja Celsius Evon johdolla.

Toto5-pelin avauskohteessa Quandary Tile kohtaa Ypäjä Orienten. Toisessa kohteessa nähdään tasainen suomenhevoskoitos. Kolmannessa kohteessa Stardust Comery on suosikki takarivistäkin. Toinen takarivin hevonen Super Topaz haastaa tiukimmin. Neljännessä kohteessa kohtaavat vähärahaiset lämminveriset. Päätöskohteen voittaja ratkaistaan lämminveristen lyhyessä ryhmäajossa.

Ravien viimeisessä lähdössä avaa kilpauransa supertamma Mascate Matchin kolmevuotias veli Game Set Match. Tapio Mäki-Tulokas valmentaa hevosta.

Porin ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys 18.00-22.30. Studiossa ovat Toni Niemistö ja Toni Sarkama.

Kotimaan kakkosravit ravataan Ylivieskassa. Siellä ensimmäinen lähtö ajetaan kello 18.15. Toto4-peli alkaa kello 20.00 ravien kuudennesta lähdöstä.

Ruotsin puolella ravataan Xpress-mallin Toto64-kierros Kalmarissa ja Uumajassa. Kari Lehtosen tallista starttaa Uumajan kohteissa hyvävireiset Oilsheik ja Claire Di Quattro.

Toto64-peli starttaa kello 21.30.

Lauantai 17. syyskuuta

Tämän viikon Toto75-kierros ravataan Seinäjoella. Kavioliiga-ravien ykköslähtö on lämminveristen avoin ryhmäajo. Siinä huippupaikalle arvottu Next Direction kohtaa hyvävireisen Consalvon.

Kierros päättyy suomenhevostammojen koitokseen. Suven Sametti on selkeä suosikki. Sitä haastavat Ciiran Tähti ja Liisan Tulilintu.

Avauskohteessa SE-ruuna Aatsi palaa kaviourille kuukauden mittaiselta tauolta.

Jo ennen Toto75-kohteiden alkua nähdään suomenhevosten Derbyn kärkikolmikko ravien toisessa lähdössä.

Seinäjoen ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Asiantuntijoina ovat Veijo Heiskanen, Tapio Hoikka ja Riku Niittynen. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut hoitaa Juha Jokinen.

Studio näkyy suorana lähetyksenä MT26-kanavalla.

Kotimaassa ravataan myös aamupäivällä. Joensuu aloittaa kymmenen lähdön kilpailut kello 12.00.

Ruotsin pääpeli ratkeaa tällä viikolla Färjestadissa. Kylmäveristen Unionskampen on Ruotsi vastaan Norja -maaottelu. Norjan Odd Herakles kohtaa Ruotsin Månlykke A.M.:n. Kierroksen pankki on viidennen kohteen Mister Hercules.

Ruotsin Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Sunnuntai 18. syyskuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Pyhäpäivän ykkösravit ajetaan Turun Metsämäessä.

Toto5-pelin päätöskohteessa Ray Boy jahtaa jo tämän vuoden voittoa numero 13. Muiden Toto5-kohteiden nostohevoset ovat EL Cheapo, Rannan Pomo, Villieläin ja Ysikymppi.

Turun ravit starttaavat kello 15.00. Toto5-peli alkaa kello 16.07.

Kotimaan toiset ravit järjestetään Kajaanissa.

Voittoputkessa liitelevä Call It Fighter on liki jatkaa voittokulkuaan 40 metrin pakilta tauosta huolimatta. Kykyhevonen on hävinnyt urallaan vain kerran. Välistartissaan toiseksi sijoittunut Core pyrkii palaamaan kultakantaan kolmannessa Toto5-kohteessa.

Kajaanin ravit alkavat kello 13. Toto4-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 14.10.