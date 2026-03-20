Juhlagaala huipentaa poniraviurheilijoiden lauantainNuorisogaala järjestetään lauantai-iltana Teivon raviradalla. Tilaisuus on tärkeä sosiaalinen tapahtuma poniraviurheilijoille.
Viime vuoden ansioituneet poniraviurheilijat, raviponit ja nuorisotoiminnan aktiivit palkitaan lauantaina Teivon raviradalla järjestettävässä nuorisogaalassa.
Suomen Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä on tyytyväinen gaalan nostattamaan kiinnostukseen.
”Reilut 90 henkeä on juhlimaan tulossa. Vieraat saapuvat Tampereelle ympäri Suomen. Nuorisogaala on tärkeä sosiaalinen tapahtuma poniharrastajille”, Johanna Pökkä kertoo.
Gaala alkaa iltakuudelta ruokailulla, ja palkitsemiset pääsevät vauhtiin tuntia myöhemmin.
Gaalassa jaetaan palkinnot yhteensä 23 kategoriassa. Vuoden poniravirata ja vuoden sykähdyttävin hetki valitaan helmikuussa järjestetyn yleisöäänestyksen perusteella.
”Muiden kategorioiden palkittavat valitsee erityinen raati. Siinä on mukana poniraviyhdistyksen edustaja, kaksi ravitoimittajien nimeämää edustajaa, järjestäjäradan edustaja sekä Hippoksen kilpailutoimiston nimeämä edustaja.”
Nuorisogaalassa palkitaan valtakunnan tasolla menestyneitä toimijoita. Johanna Pökkä on tyytyväinen, että viime vuosina raviradat ympäri Suomen ovat alkaneet palkita poniraviurheilijoita myös alueen omissa tilaisuuksissa.
"Oman alueen nuorten poniraviurheilijoiden huomioiminen on tosi tärkeä asia nuorille. Kaikkia poniraviurheilijoita ei voida huomioida nuorisogaalassa. On kuitenkin tärkeätä kannustaa nuoria eteenpäin huomioimalla heidän saavutuksiaan oman alueen palkitsemistilaisuuksissa", Johanna Pökkä painottaa.
