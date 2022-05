Ravivihje: Elitloppet-lauantain Toto75-kierros päättyy ranskalaisjuhliin Vihdoin se on täällä! Vuoden ykkösviikonloppu on käsillä. Solvallan Toto75-kierroksen peliaika päättyy poikkeuksellisesti kello 16.00.

Gabriele Gelormini ohjastaa Harper Hanoverissa Diable de Vauvertia. Kuvan hevonen on Billie de Montfort.

MT Hevoset | Ravivihjeet 10:00 Toni Sarkama

Kierros on kihisevän herkullinen, toki ennen kaikkea urheilullisesti, mutta myös pelimielessäkin. Divisioonafinaalit, lämminveritammojen Lady Snärtin lähtö ja Harper Hanoverin lähtö tähdittävät hienoa Elitloppet-lauantaita. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Näistä toinen on vasta kohdelähtönsä kolmossuosikki.

Päivän varmat

Diable de Vauvert (T75-7) kuuluu Ranskan Group I -lähtöjen parhaimmistoon. Tästä on osoituksena muun muassa huikea kirivoitto Prix de Parisissa. Ori oli mukana tänä vuonna myös Prix d’Ameriquessa sijoittuen seitsemänneksi. Vaikka pakkia on 40 metriä ja kierrettävää riittää, on hevonen luokaltaan niin kova menijä tähän, että se pystyy pidemmälläkin kirillä poimimaan marjat lopussa. Viimeksi hevonen voitti terävän kirin päätteeksi Vincennesissä. Alle 40 prosenttia luotettu ori on hyvä suosikkivarma kierrokselle.

Päivän ideavarma

Zeudi AMG (T75-3) starttaa ikävältä kasiradalta, mutta se saattaa olla ainoastaan hidaste voitolle. Niin hyvä tamma oli viimeksi Charlottenlundissa hallittuaan keulapaikalta hienolla 11,6-tuloksella. Tamma pääsee myös auton takaa reippaasti liikkeelle, eikä ole täysin poissuljettua, etteikö valjakon juoksu onnistuisi. Vasta kolmossuosikkina hevonen on hyvä varmahaku kierrokselle.

Päivän potinräjäyttäjät

Impala Am (T75-2) kilpailee huippuvireessä ja on aliarvostettu. Viimeksi Uumajassa tamma lähti kolmannesta parista ulkoa takasuoralla kiriin ja eteni vauhdilla kärkihevosen rinnalle lipuen loppusuoran alussa tyylikkääseen voittoon. Kuudella prosentilla tamma on loistomerkki kupongeille.

Xanthis Coktail (T75-6) on huippupaikalta hyvä potinräjäyttäjä Solvallan kierrokselle. Rommessa ruuna sai myöhään kiritilat spurtaten iloisesti suosikki Phoenix Photon ja Unico Brolinen tuntumaan. Viimeksi Uuumajassa valjakko tuli johtavan kannassa pussissa maaliin. Kahden prosentin peliosuudella ruuna on pakkorasti kupongeille.

Vihjesysteemi

2,1 (9,4)

3,11,9,7,6 (8,1)

8 Zeudi AMG (2,3)

9,6,5,8,3,1 (2,11)

8,4,11 (3,6)

3,5,11,2,1 (6,4)

15 Diable de Vauvert (13,6)

900 riviä - 45 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä