Ravivihje: Kakkossuosikki kasikaistasta huolimatta varmaksi Borlängen paikkakunnalla sijaitseva Rommen ravirata isännöi lauantain Toto75-kierrosta. Pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Kierroksen luonnetta helpottaa toisen kohteen jättisuosikki Grisle Odin G.L, joka on tehnyt huimaa jälkeä ja on hallinnut avoimen tason lähtöjä. Kuusivuotias on ansaitusti suuri suosikki. Hevosen tämänhetkinen peliosuus on yläkanttiin, mutta todennäköisenä voittajana se kelpaa vihjesysteemin tukipilariksi. Kierroksen toinen varma löytyy viidentenä kohteena ravattavasta Klass II -lähdöstä. Toinen varma ei ole edes kohdelähtönsä suosikki. Etukäteen tuntuu siltä, että Rommen rivi saattaa maksaa mukavasti.

Ravit kilpaillaan sääennusteen mukaan aurinkoisissa olosuhteissa ja 13 asteen lämpötilassa.

Päivän varma

Grisle Odin G.L. (T75-2) on kohonnut huimaan vireeseen ja Öystein Tjomslandin suojatti on ansaitusti kierroksen pelipankki. Skellefteån V75-lähdössä ori meni mailin 20,4-aikaan johtavan rinnalta. Toissa kerran lähdön Solängetissä se voitti keulapaikalta. Viimeksi Gävlessä valjakko aloitti sisärataa pitkin, nousi sitten Woltin rinnalle ja rummutti siitä omille teilleen hienolla 22,2-tuloksella. Hevonen on luotettava ja monipuolinen, millä voi ajaa matkalla johtavan rinnalle. Björn Goop tulee vielä vahvistuksena rattaille.

Päivän ideavarma

Por Una Cabeza (T75-5) sai arvontakoneesta ikävän lähtöradan, muttei tuon tarvitse välttämättä olla niin katastrofaalinen asia. Yhden poisjäännin myötä seiskaradalta kiihdyttävä ruuna lähtee auton takaa hyvin liikkeelle ja saattanee hyvinkin saada hyvät asemat. Keulajuoksuakaan ei voi poissulkea. Viisivuotias on juossut toki helpompia lähtöjä, mutta on ollut vastaavasti todella hyvä niissä. Tällä kertaa kuski vahvistuu Örjan Kihlströmillä. Vain 20 prosenttia luotettu Por Una Cabeza on rohkea haku ideavarmaksi saakka.

Päivän ideamerkki

Babsans Bankir (T75-6) hyötyi lähtörata-arvonnasta ja pääsee matkaan ykkösradalta. Nelivuotias ei ole suosikkitapaus keulapaikalle, mutta se saanee tasoitusajon myötä hyvät tarkkailuasemat kärkipäässä, jonka jälkeen nelivuotias on yllätysvalmis. Solvallassa valjakko piti Express Loven takana hallitusti. Viimeksi nelivuotias taisteli johtavan rinnalta kolmanneksi Mantorpin raskaissa olosuhteissa. Tällä kertaa hevoselta riisutaan jälleen kaikki kengät pois, mikä auttaa hevosta entisestään. Seitsemän prosentin peliosuus on liian vähäinen.

Vihjesysteemi

3,6,1,2,4,9,12,11,10,7 (5,8)

8 Grisle Odin G.L. (2,10)

6,9 (3,10)

9,12,15,11,1,2,10 (8,13)

8 Por Una Cabeza (3,6)

6,1,5,7 (4,11)

6,3,4,8,1,2 (5,10)

3360 riviä - 168 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä