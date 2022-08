Ravivihje: Breeders’ Crown -lähdöt tuovat haasteita Toto86-peliin Keskiviikon Toto86-kierros ravataan Mantorpissa. Peliaika päättyy kello 20.20.

Kierros on pelimielessä oikein mukava, sillä kohdelähdöt pitävät sisällään useamman hevosen, jotka ovat jääneet liian vähäiselle huomiolle. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Näistä toinen ei ole edes kohdelähtönsä suosikki. Kierroksen pelipankki on neljännen kohdelähdön Click Bait, joka kilpailee aiempia lähtöjä sopivammassa porukassa ja on ansaitusti suuri suosikki.

Neljänä kohdelähtönä ajetaan myös kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Breeds’ Crown -alkuerät, jotka sekoittavat pääpeliä entisestään, sillä välieriin pääsee muutenkin kuin voittamalla ja monella osallistujalla lähtö ajetaan ikään kuin välistarttina.

Päivän varma

Click Bait (T86-4) on kilpaillut läpi uransa kovimpia vastaan, eikä asiaan ole tullut muutosta viimeisissäkään starteissa. Alkukesään mahtuvat Elitloppet-finaalin vitossija, Jämtlands Stora Prisin kolmonen, Kalmarin kultadivisioonan voitto 09,1-tuloksella, Årjängin Stora Sprinterlopp -lähtö ja Hugo Åbergs Memorial. Kausi pitää sisällään myös yli 125 000 euron kausiansiot.

Vaikka ori mielletäänkin pääasiassa maileriksi, teki se oikein hyvän esityksen Östersundin täydellä matkalla raskaissa olosuhteissa oltuaan keulapaikalta kunniakas kolmonen. Tällä kertaa tie vie keulapaikalle välittömästi, eikä oriin tarvitse olla tässä edes parhaimmillaan ollessaan lähellä voittoa. Mantorpin rataprofiili vielä suosii keulapään hevosia.

Päivän ideavarma

Bys Rosy Nunc (T86-3) on vasta kakkossuosikkina loistava varma illan kierrokselle. Thomas Dalborgin suojatti kilpailee sekavalla taululla, mutta nykyvireessä ei ole viime startin perusteella vikaa. Tuolloin tamma palasi parin kuukauden mittaiselta tauolta. Valjakko juoksi lopulta johtavan kannassa, minne se jäi väsyneen taakse pussiin menettäen paljon metrejä. Tilat saatuaan tamma kiri todella terävästi neljänneksi. Suoritus kuitenkin hylättiin loppukaarteen murtautumisen vuoksi. Startti alla vire lienee vain entistä parempi ja nopealla avaajalla on hyvä sauma keulajuoksuun, mistä se olisi paha ohitettava.

Päivän ideamerkki

Gambino Brick (T86-1) on ainoa varmistusrasti suosikille avauskohteessa. Kovaluokkainen nelivuotias on kilpaillut kovissa ikäluokkalähdöissä ja sillä on valtava kapasiteetti tämän kertaiseen tehtävään. Toissa kerralla Solvallassa ori juuttui pussiin kovatasoisessa Margaretan lähdössä. Sitä ennen nelivuotias miekkaili johtavan rinnalta hienosti toiseksi. Peliosuus tulee kohoamaan runsaasti tämänhetkisestä kahdeksasta prosentista, mutta nelivuotias jäänee silti todennäköisesti edulliseksi peleissä.

Vihjesysteemi

1,7 (8,3)

1,10,6,7,3,9,8 (2,4)

2 Bys Rosy Nunc (11,4)

6 Click Bait (7,3)

4,9,5,1,7,2 (11,3)

2,10 (9,4)

7,9,5,12 (3,1)

4,5,2,1,6,8,3 (11,12)

4704 riviä - 141,12 euroa

