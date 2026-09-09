Suosikeilla huonoa arpaonnea Kriteriumin karsinnoissa – Jari Kinnunen ottaa itse Shackhills Hazelin ohjatLämminveristen karsinnoissa ennakkosuosikeilla oli epäonnea rata-arvonnoissa. Suomenhevosten karsinnoissa Seppo Suurosen Arvo ja Marian Myrsky arvottiin takariviin.
Lämminveristen ja suomenhevosten Kriteriumin karsinnat ajetaan ensi tiistaina Teivossa. Kolmevuotiaita lämminverisiä ilmoitettiin 46 hevosen verran. Vuosi sitten lämminverivarsoja oli ilmoitettu karsintoihin 50.
Tämän vuoden kolmevuotislähtöjen menestyjillä ei ollut suotuisa arpaonni. Viime lauantaina Oulu Expressin voittanut Riina Korhosen Pinebog’s Bank sai kolmanteen karsintaan eturivin toiseksi uloimman lähtöradan.
Pekka Korven Oulu Express-kakkonen Arctic Greetta sai toiseen karsintalähtöön niinikään seitsemännen lähtöradan. Jarno Kauhasen Hambo-sankari Scudetto starttaa puolestaan Arctic Greetan ulkopuolelta.
Oulu Expressissä kolmanneksi sijoittunut Korven Gremlin Gombo tavoittelee finaalipaikkaa takarivistä.
Kotiradan valmentajiin kuuluvalla Jari Kinnusella on kaksi valmennettavaa karsinnoissa. Tammahambon voittanut Shackhills Hazel epäonnistui laukan muodossa Oulu Expressin finaalissa. Teivossa valmentaja ajaa itse kummallakin valmennettavallaan.
Shackhills Hazelilla oli muiden ennakkosuosikkien tapaan heikko arpaonni. Se starttaa eturivin uloimmalta radalta ensimmäiseen karsintaan. Toisessa karsinnassa mukana oleva tallikaveri Shackhills Hazard sai sen sijaan kolmosradan.
Tiistai-illan ravit avaavin suomenhevosten karsintoihin ilmoitettiin 21 varsaa. Viime vuonna neljävuotiaita suomenhevosia oli karsinnoissa mukana 23.
Seppo Suurosen valmentamat Arvo ja Marian Myrsky ovat hallinneet alkukauden neljävuotiaiden ikäluokkalähtöjä. Oulu Expressin ennen tallikaveria voittanut Arvo on mukana jälkimmäisessä karsinnassa. Arvo kiihdyttää matkaan Esa Holopaisen ohjastamana takarivin sisimmältä radalta. Pahin vastustaja Pörnä-Pate sai eturivin uloimman lähtöradan.
Ensimmäisessä karsinnassa mukana oleva Henri Bollströmin Marian Myrsky starttaa niinikään ysiradalta. Oulu Expressissä kolmanneksi sijoittunut Unelmavävy arvottiin kolmannelle lähtöradalle.
Lämminveristen karsinnoissa kolme parasta selvittää tiensä finaaliin. Suomenhevosten puolella kunkin karsinnan kuusi pääsee tavoittelemaan Kriteriumin täysosumaa.
Finaalit ravataan Teivossa syyskuun 26. päivä. Lämminveristen finaalissa ykköspalkinto on 80 000 euroa. Suomenhevosten voittaja palkitaan 40 000 eurolla.Artikkelin aiheet
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