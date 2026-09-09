Päivän ravit: Vermossa ratkaistaan montén Suomen mestariVermon illassa ajetaan illalla peräti kolme montélähtöä. Kolmen startin yhteispisteiden perusteella ratkaistaan lajin Suomen mestaruus.
Montératsastuksen Suomen mestaruutta tavoittelee kahdeksan ohjastajaa. Illan aikana osalähtöjä on kolme. Viime vuonna Suomen mestaruuden voitti Elina Pakkanen. Muut mitalisijat menivät Heta Huuskolalle ja Elina Leinoselle.
Elina Leinonen ajaa montén lisäksi Vermon illassa viisi kärrylähtöä. Leinosen kommentit Vermon kiireisestä illasta voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Lämminveristen hopeadivisioonan suosikki on Knight Rider Hoss, jolla on laadukas vastus. Tosin kovimmilla kasvoilla on joitakin kysymysmerkkejä.
In Love Mearasille miinuksena on takarivi. Caian kiri taittui Kouvolassa kesken kaiken. Ykkösradalta starttaava Bolt Kronos on tauluaan paremmassa kunnossa.
Ravit päättävä kylmäveristen hopeadivari on hienotasoinen lähtö. Soketti palaa tositoimiin mainiosti sujuneen kuninkuuskilpailun jälkeen. Teivon kuninkuuskisassa Pron kuninkaaksi ohjastanut Hannu Torvinen ohjastaa Sokettia Vermossa.
Vastus on vakuuttavaa luokkaa. Eturivin uloimmilta radoilta lähtevät liikkeelle Vonkari, Core, Karlas ja Rallan Ruhtinas. Landen Toivo on ainoa lähdön takarivistä starttaava hevonen.
Vermossa ajetaan keskiviikkona yksitoista lähtöä. Montén SM-kisaa ja Toto75-rivin ratkeamista seurataan TotoTV:n studiossa, jossa äänessä ovat Jere Törmänen ja Marko Lähteenmäki. Maija Kerisalmi välittää tunnelmat varikolta.
Ruotsin keskiviikkoinen T86-kierros ratkotaan Bodenissa ja Åbyssa.
Bodenissa on tuttun tapaan paljon suomalaisvaljakoita mukaan. Ruotsin pohjoisimman raviradan kilpailut ovat ikäluokkapainotteiset. Raveissa ajetaan neljä Breeders’ Crownin alkuerää.
Sekä kolme- että nelivuotiaille on tarjolla karsinat niin tammoille kuin oreille ja ruunille. Kunkin alkuerän neljä parasta selvittää tiensä Solvallassa marraskuun 1. päivä ajettaviin välieriin.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat