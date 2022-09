Ravivihje: Päivän pelipankin sijaan vastavarmalla kruunujahtiin Xpress-tyyliin Ruotsin Toto86-kierros ratkaistaan kahdella paikkakunnalla. Peliaika päättyy kello 21.30.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Rataparina toimii tällä viikolla maan päärata Solvalla ja Etelä-Ruotsissa Malmön alueella sijaitseva Jägersro.

Kierros on vaikeustasoltaan hyvin haastava, eikä varmavalintojakaan ollut tarjolla jonoksi asti. Illan vihjesysteemi rakennetaan lopulta kahden varman varaan. Lisäksi kaksi kohdetta selvitään kapeasti suosikilla ja alipelatulla ideamerkillä. Loppulähtöihin revitellään merkkejä.

Illan urheilullinen kohokohta on Jägersrossa ravattava kaksivuotiaiden Breeders Course -finaali 700 000 kruunun ykköspalkinnolla. Suosikki on Timo Nurmoksen tallin Tino Barosso. Ori on kuitenkin liikaa luotettu ja se saa rinnalleen suuren rastituksen.

Päivän varma

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Indira Split (T86-6) on Timo Nurmoksen tallin ykköstoivo Solvallan kohdelähtöjen osalta. Nelivuotias tamma on ottanut kesän aikana harppauksen eteenpäin ja se on esiintynyt todellakin edukseen. Valjakko voitti lisäksi lähtörataloton saatuaan kakkosradan, mistä sillä on hyvä mahdollisuus edetä keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia.

Axevallan voittojuoksussa tamma suorastaan häikäisi voittaessaan johtavan rinnalta. Sen jälkeen nelivuotias on osallistunut hyvätasoisiin ikäluokkalähtöihin. Viimeksi Breeders Crown -alkuerässä Indira Split teki vahvan kirin kolmannesta parista ulkoa kiertäen viimeiset 700 metriä kolmatta pitkin tsempaten hienosti kolmanneksi.

Päivän ideavarma

Without a Doubt (T86-7) on jäänyt turhan paljon pelisuosikki Halo Amin varjoon. Nelivuotias esiintyi edukseen viikko takaperin kyseisellä kaviouralla ja vastaavanlaisessa tehtävässä. Tuolloinkin vitosradalta lyhyeen ryhmään startannut ori avasi reippaasti liikkeelle edeten keulapaikalle, mistä valjakko hallitsi todella varmoin ottein.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Hevosen tyyli miellytti kovasti ja varaa jäi todella paljon. Without a Doubt kilpaili tuolloin ilman kaikkia kenkiä ja se jatkaa tälläkin kertaa samalla balanssilla. Tälläkin kertaa valjakko tähtää koko matkan johtoon. Selvänä kakkosuosikkina hevonen on hyvä varma illan kierrokselle.

Päivän ideamerkit

Solar Wind (T86-4) on 11 prosenttia luotettuna aliarvostettu, vaikkakin tamma on ollut urallaan hanakampi sijoittumaan kuin voittamaan. Viisivuotias on kilpaillut usein kuitenkin tätä paljon kovemmissa tehtävissä ja lisäksi se voi saada tässä tarvitsemansa hyvän reissun, jonka jälkeen tamma on vaarallinen. Viimeksi se palasi pitkältä tauolta ollen positiivinen neljäs. Startti alla hevonen voi olla vieläkin parempi.

Nanny’s Girl (T86-5) on suosikki LaFerrari Dimanchen täsmävarmistus. Hyväluokkainen tamma on juossut usein hyvätasoisissa lähdöissä, eikä juoksutkaan ole menneet aivan nappiin. Jägersrossa ja Solvallassa hevonen ei päässyt tulemaan vapaasti ja Jägersrossa suorituksen pilasi laukka. Tällä kertaa se saanee nätin reissun, jonka jälkeen Nanny’s Girl on yllätysvalmis. Kuuden prosentin peliosuus on turhan alhainen.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Vihjesysteemi

1,4,7,2 (5,10)

8,11,3,10,1 (7,2)

3,5,2,9,1,8 (6,10)

2,4 (3,13)

5,4 (1,2)

2 Indira Split (1,6)

5 Without a Doubt (3,2)

13,14,11,12,8,9,2,4,6,7 (1,3)

4800 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä