Päivän ravit: Teivon SnowCup-karsinnat värittävät tiistai-iltaa Tiistaina ravataan totuttuun tyyliin Ylöjärvellä sijaitsevalla Teivon kaviouralla. Teivossa ravataan yhdeksän lähdön verran.

Jaa artikkeli

Double Strike on avauskohteen suosikki. Joni-Petteri Irri valmentaa ja Olli Koivunen ohjastaa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto5-peli starttaa lämminveristen Teivo SnowCup -karsinnalla, joka sai hyvän vastaanoton kahden ensimmäisen karsinnan perusteella. Kaksi karsintaa ajetaan illalla ja kolmas karsinta viikon päästä 24.1. Finaali ajetaan 6. helmikuuta 3500 euron ykköspalkinnolla. Jokaisesta karsinnasta etenee viisi parasta finaaliin. Finaali ajetaan 15 hevosen autolähtönä.

Ensimmäisessä karsinnassa kotiradan Double Strike on selvä suosikki. Vastassa on hyvältä paikalta starttaava Qiulius On Stage.

Toisen kohteen selvä suosikki on kyvykäs Helmin Voitto. Pahin haastaja on pidemmän takamatkan Variaatio.

Kolmannessa kohteessa Fraizer debytoi uudessa kotimaassaan Nina Pettersson-Perklénin väreistä. Haasteen antaa sisäpuolelta starttaava kotiradan Enge Jas.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Neljännen kohteen suuri suosikki on voittoputkessa liitelevä Villiveko. Ari Moilanen ohjastaa Jussi Suomisen valmentamaa ruunaa.

Päätöskohde on toinen Teivo SnowCup -karsinta. Sukuvarsa American Cooper palasi yhden hutistartin jälkeen takaisin voittokantaan viimeksi Jokimaalla. Nelivuotiaaksi kääntynyt ruuna on selvä ennakkosuosikki kasikaistasta huolimatta.

Teivon ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Toto64-kierros ajetaan Bergsåkerissa. Tamara Skutnabb lainaohjastaa neljännen kohteen Gullvivaa. Toto64-peli starttaa kello 20.30.