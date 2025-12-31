Päivän ravit: Aikainen 75-kierros Jokimaalla, jättimäinen jackpot Axevallassa ja Kenzo Benois Vincennesissä Ravivuosi päätetään Suomessa Jokimaan 75-kierrokseen. Huippuvaikealle Axevallan jackpot-kierrokselle annetaan piikkiehdokas ja mahdollinen väistö. Pariisissa Kenzo Benois päättää Antti Ojanperän tallin menestyskauden.

Jaa Kuuntele

Kenzo Benois palauttaa Team Ojanperän värit Vincennesin kaviouralle hevosten karanteenijakson jälkeen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Vuoden viimeiset ravit ajetaan uudenvuoden aattona Lahden Jokimaalla. Kymmenen lähdön keskiviikkoraveissa ajetaan Toto75-kierros.

Jokimaan ajajaliigan voittajasta ei ole päätöspäivän alla epäselvyyttä. Hannu Torvinen johtaa liigaa suvereenisti 29 voitollaan. Seitsemän voittoa vähemmän narutellutta Santtu Raitalaa ei Lahdessa keskiviikkona nähdä.

Jokimaalla starttaa useita viime aikoina kunnostautuneita ravureita, joten 75-lappuihin löytyy monta piikkiehdokasta. Pelaajien tehtävä on löytää juuri osuvat valinnat.

Jokimaalla aloitetaan jo kello 13.00, joten ravit saadaan päätökseen hyvissä ajoin ennen ilotulitusten sallittua aikaikkunaa. Toto75-kuponkien palautusaika päättyy noin kello 14.00.

Halley Wania kilpailee Jokimaalla ensimmäistä kertaa uudelta valmentajaltaan Tapio Mäki-Tulokkaalta. Kuva: Suomen Hippos / Mia Mäki-Maunus

Pariisin Vincennesissä jatkuu talvimeeting. Antti Ojanperän tallista starttaa vuoden viimeisenä päivänä Kenzo Benois, joka juoksee Vincennesin iltapäivän viidennessä lähdössä Gabriele Gelorminin ajamana. Kisa ajetaan aikataulun mukaan kello 15.33.

Jonkinlaista ilotulitusta tarjoaa myös Axevallan Toto85-peli, jossa laitetaan jakoon yli viiden miljoonan euron jackpot.

Jo lähtökohtaisesti vaativassa pelimuodossa kierroksen haastavuutta lisää se, ettei tarjolla ole varsinaisia niittisuosikkeja. Vaikeassa T85-pelissä on kuitenkin löydettävä varmoja, jotta pelisysteemin koko ei karkaisi käsistä.

Sellaiseksi kelpaa hyvin kuudennen kohteen Lakethesnake. Gustav Johanssonin suojatti joutui alkukuussa Åbyssä kirimään vaikeista asemista. Axevallassa ruuna startaa pahimman vastustajan Vamos Flaxin sisäpuolelta.

Asetelma antaa hyvät mahdollisuudet keulajuoksuun, josta Lakethesnake olisi vahvoilla. Merkittävästi Vamos Flaxia vähemmän rastittuna Lakethesnake on makea piikki kuittiin.

Väistön aineksia on päätöskohteen Sandokanissa. Neljänkympin pakilta starttaava Emilia Leon ohjastama ruuna voitti viimeksi Vincennesissä lähdön, jossa Goodwin Zet oli kolmas. Sitä edellisessä talvimeetingin lähdössä hevonen ei yksinkertaisesti riittänyt parhaita vastaan.

Aikaisemmin Ruotsissa ruunan meno on ollut perushyvää. Lähtökohdat pikkutauon jälkeen eivät ole ihanteelliset. Ruotsissa laitetaan kengät jalkaan ja vastus on kovaa luokkaa. Erityisesti hurja norjalainen Iaintnoquitter on kahden pakin takaa paha kiinni otettava.

Sandokan (numerolla 6) voitti Vincennesissä edellisen lähtönsä. Axevallassa lähtöasetelmat ovat voimaruunaa vastaan. Kuva: Gérard Forni

Sandokania valmentaa Emilia Leon puoliso David Persson, joka on vahvaa nousua tekevä valmentaja. Kuluneena vuonna Perssonin valmennettavat ovat juosseet rahaa yli 11 miljoonaa kruunua. Perssonilla on keskiviikkona saumansa, mutta Sandokan ei ole niistä välttämättä paras, vaikka peleissä kannatusta kerääkin.

Axevallan Toto85 startaa kello 16.10.

TotoTV:n studiolähetys alkaa kello 13.00. Studiossa ovat Nelly Korpikoski ja Veeti Suomalainen. Varikolla häärää Joonas Kirjonen. Ruotsin asiantuntijana toimii Tappi Hoikka.