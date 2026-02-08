Entinen hevosenhoitaja askarteli unelmien talliin Mimmi Lindström ei ikinä aiemmin tykännyt askartelusta, mutta kun tyttären leikkihevoset tarvitsivat tallin, hän tarttui oitis toimeen.

Kuva: Mimmi Lindström

Miia Lahtinen

Kuhmoislainen, työkseen kotihoidossa työskentelevä Mimmi Lindström opiskeli nuoruusvuosina hevostenhoitajaksi, mutta ne työt jäivät, kun hän siirtyi ihmistenhoitoalalle.

Mutta kun esikouluikäinen tytär Vilma alkoi viime vuoden puolella kaivata leikkihevosilleen tallia, äiti innostui käyttämään talliin kaiken osaamisensa.

Esikuvana on ollut tietenkin Venny Helenin kuuluisa Schleich-talli Rambo. 22-vuotias Venny Helen on tubettaja, joka kuvaa videoita leikkihevostensa tallilta.

Heti kun Vilma oli nähnyt ensimmäiset videot Schleich-talli Rambosta, hän sanoi, että äiti, minäkin haluaisin tuollaisen.

Vilma ei ole vielä tavannut Heleniä, vaikka tämä pitää aina silloin tällöin fanitapaamisia.

”En, paitsi videoissa joka päivä”, hän täydentää.

Tallit ovat leikkimistä varten, mutta tarkoitus on myös kuvata Nallen talli -videoita. Kuva: Miia Lahtinen

Ensimmäisen tallin Mimmi Lindström rakensi pahvilaatikosta, mutta se hajosi leikeissä nopeasti. Toista tallia varten hän tilasikin levyjä, askartelutikkuja ja tiilejä yleis- ja askarteluliikkeistä.

Hän rakensi ensin päätallin, sitten ponitallin varustehuoneineen, sitten maneesin ja kentän. Myös lantala, vessa ja ulkohuussikin laitettiin.

Lindström kertoo, että oleellista on nimenomaan autenttisuus: että asiat ovat niin kuin ne talleissa oikeasti ovat.

Pienet lisäravinnepullot hevosille hän myöntää tilanneensa Temusta, ja ruokasäkit on tulostettu paperista ja taiteltu kokoon. Ruokakupit tehtiin savesta, ja heinät paaleihin kerättiin takapihalta. Kuivikkeet ovat savustukseen tarkoitettua kutterinlastua, ja hevosen kakkana toimii kukkaruukuissa käytettävä kevytsora.

”Venny on tehnyt ne savesta”, Lindström mainitsee.

Ensin Lindström yritti käyttää puuosien yhdistämisessä pikaliimaa, mutta siirtyi sitten toimivampaan kuumaliimaan.

Ensimmäiset kalterit karsinoihin hän teki liimaamalla. Lopulta hän kuitenkin päätyi samaan siistiin ratkaisuun kuin Helen: karsinan yläreunan poikkilistoihin porataan pienenpienet reiät, ja niihin asetellaan ja liimataan hammastikut pystykaltereiksi.

Kaikkiaan rakentaminen kesti kaksi ja puoli kuukautta. Lindström kertoo, että kaikki mahdollinen on tehty itse, mutta esimerkiksi auto ja traileri ostettiin valmiina joululahjaksi.

Askarteleminen on pikkutarkkaa näpertelemistä. Kuva: Mimmi Lindström

Omat haasteensa siinä oli, sillä Lindström ei ollut koskaan aiemmin oikein askarrellut, ja tarkka näpertäminen esimerkiksi varsojen riimuja tehdessä meinasi viedä välillä hermot. Lisäksi hän luopui aikanaan työstä lastentarhassa, koska kipeytyi lattialla olemisesta ja lasten nostelemisesta.

Kuluja tallista on kertynyt Lindströmin mukaan noin tonnin, mutta siinä on mukana jo auto ja trailerikin.

”Yllätyin itsekin, että tuli näin hieno”, Lindström hymyilee.

Nyt talli on päivittäisessä käytössä.

”En oikein muuten osaa leikkiä Vilman kanssa, mutta tässä osaan”, vanha hevosenhoitaja paljastaa.