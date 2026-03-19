Lauantain T75-ravit siirtyvät Rovaniemeltä Ouluun Viikon pääravit siirretään Rovaniemeltä Ouluun. Rovaniemn ravirata on sulanut epätasaisesti, eikä Napapiirillä olisi pystytty takaamaan kilpailijoille turvallisia olosuhteita.

Jaa Kuuntele

Olosuhteet eivät mahdollistaneet Rovaniemellä kilpailemisen lauantaina. Kuvituskuva. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Rovaniemen lauantain Arctic Horse Race -ravit siirretään Ouluun. Rovaniemen raviradan toimitusjohtajan Tapani Enbusken mukaan kilpailijoille ei voida taata turvallisia olosuhteita lauantain T75-kierroksella .

”Rovaniemen kavioura on sulanut epätasaisesti. Oulussa olosuhteet mahdollistavat ravien läpiviemisen turvallisesti”, Tapani Enbuske kertoo.

Rovaniemen kauden avausravit piti ajaa viime sunnuntaina. Ravit kuitenkin peruttiin rataolosuhteiden johdosta. Enbusken mukaan radalla on tehty iso työ lauantain ravien eteen viime viikonlopusta lähtien.

Oulun radalla aiemmin ratamestarina toiminut Antti Jaara on ollut neuvonantajana Rovaniemelle kuluvan viikon aikana.

”Meillä oli omien radanhoitokoneiden lisäksi puolenkymmentä talkoolaisten konetta rataa kunnostamassa. Antin kanssa ollaan oltu koko ajan yhteyksissä radan suhteen. Hän oli tänään paikan päällä katsastamassa rataa kilpailun valvojan Otto Väihkösen kanssa. Siirtopäätös tehtiin sen jälkeen Suomen Hippoksen johdolla”, Enbuske kertoo.

Arctic Horse Race -ravit olisivat olleet Rovaniemen kahdeksan kilpailupäivää käsittävän kauden päätapahtuma.

Vaikka ravit ajetaan Oulussa, järjestetään iltajuhla suunnitellusti Rovaniemen raviradan tiloissa.

”Eini esiintyy iltakymmeneltä iltajuhlassamme. Sitä ennen ohjelmassa on karaokea ja muutakin musiikkia. Iltajuhlaan ei ravien siirtämisellä ole vaikutusta”, Tapani Enbuske päättää.