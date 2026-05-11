Päivän ravit: Joko Urban Africa avaa voittotilinsä? Uusi raviviikko avataan Torniossa. Euronelkku-iltana on ohjelmassa yhdeksän ravilähtöä.

Arkistokuvassa Urban Africaa ohjastamassa Jim Oscarsson. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Euronelkussa on tähdättävä kapeisiin järjestelmiin kalliin rivimaksun vuoksi. Avauskohteen Backwood Fiona on monen pelurin varmavalinta.

Kari Alapekkalan valmennettava oli kevään avauksessaan Torniossa todella hienon näköinen. Vapun jälkeen Oulun lauantailähdössä tamman kohtalona oli jäädä kaikki mehut pullossa johtavan taakse jumiin.

Torniossa tehtävää hankaloittaa kasirata, mutta kilpakumppaneilta saattaa hyvinkin tulla kunnioitusta sen verran, että Alapekkala pääsee ajoissa keulaan.

Toisen kohteen Urban Africa on kärsinyt kevään starteissaan sen verran huonosta onnesta, että voittotili ei ole auennut. Tornion hopeadivisioonakarsinnassa sellainen voisi vihdoin olla tuloillaan. Kunnosta ei menestys Ari Aatsingin suojatilla jää kiinni.

Vappuaattona Bodenissa Urban Africa nousi kolmanneksi täysin toivottomista asemista, eikä hävinnyt kovinkaan paljoa lähdön voittaneelle Teton Hillconille, joka sai kiritilaa vasta maalisuoran alussa.

Haastajien joukosta kannattaa nostaa Mari Leinosen valmentama Icella, joka joutui kovaan kyytiin Oulun Number Onessa. Edellisessä startissa Torniossa tamma kiri napakasti toiseksi omiensa joukossa.

Ruotsin puolella päivä alkaa jo Skellefteån lounasraveilla, jossa on liuta suomalaisvalmentajia mukana. Iltapäivän aikana starttaa Jonna Irrin, Janita Luttusen, Petri Salmelan, Iida Lanton, Ari Aatsingin ja Vesa Jokiniemen kalustoa.

Illalla Ruotsin pääravit ajetaan Färjestadissa. Illan kovimmassa koitoksessa nähdään mielenkiintoisia hevosia. Viime vuonna Lozano di Quattro osallistui Finlandia-ajoon, mutta Per K Erikssonin valmennettava ei ollut parhaimmillaan Finlandia-ajossa. Sen jälkeen nyt kahdeksanvuotias ruuna teki vain yhden startin ennen loukkaantumistaan.

Kauden toisen starttinsa juoksevan Tobias Gustafssonin ohjastamaa Lozano di Quattroa vauhdittavat muun muassa David Perssonin kova kaksikko Baron Tilly ja Sandokan.