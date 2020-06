Varsat hurmaavat kuvissa kahdeksatta viikkoa: Nyt jo kelpaa viilettää laitumella

Lukijan kuva / Satu Pitkänen

Hurmaava kaksikko eli For You Kotka Oy:n tamma Living Loving Maid ja sen tammavarsa, joka tottelee nimeä Hupu. Varsa syntyi 28. toukokuuta Brillantissimesta.

Kesän orpovarsoihin kuuluu Thelma, jonka emä Lisa's Sue menehtyi suolisto-ongelmiin Thelman ollessa 8 päivän ikäinen. "Thelma oli orpo viikon päivät ja täysin ihmisten hoidettavana. Sopivaa emoa ei meinannut löytyä millään, vaikka kokelaita kävi", kertoo iisalmelainen Tuire Roth.

"Viimein saimme 27.5. Suomen hevosenomistajien keskusliiton keinoemovälityksestä Heli Lepolta tiedon, että jo aiemmin keinoemona toiminut tamma oli ilmoitettu listoille. Starttasimme heti hakemaan sitä, vaikka matkaa oli yli 350 kilometriä suuntaansa."

Jankie Gel eli Jankki tekivät valvotusti tuttavuutta pari päivää, ja varsa alkoi nopeasti kiintyä keinoemoonsa.

"Nyt tuo parivaljakko on aivan, kuin olisivat aina olleet yhdessä. Jankki on luontainen äiti, ja Thelma on varsin ylpeä siitä, että hänelläkin on oma mamma", Roth kuvaa.

Lukijan kuva / Tuire Roth

Thelma Hill eli Thelma syntyi 14.5. Russell Hillistä. Sen menoa vartioi "maailman paras keinoemo" Jakiksi kutsuttu Jankie Gel. Varsan omistaa Veijo Kokkonen Kuopiosta.

Lukijan kuva / Satu Ylitalo

Tytiksi kutsuttu tammavarsa syntyi 27.5. Janakkalassa Golden Iconille ja isäoriina oli Knows Nothing. "Sen verran terhakkana oli heti synnyttyään että potkaisi emää heti jalkaan, josta syntyikin nimiehdotus Overmydeadbody. Tytti on emänsä ensimmäinen varsa", kertovat viestissä kasvattajat Satu ja Juha Ylitalo.

Lukijan kuva / Jenna Pitkänen

Kolmisen viikkoa vanha tammavarsa Final Destination on Lexus Fontin jälkeläisiä. Varsa nautiskelee nyt laitumesta emänsä Final Resolutionin ja toisen tamman kanssa. Kasvattaja on Team Tohtii Askolasta.

Lukijan kuva / Satu Pitkänen

Kasvattaja Nina Stenbacka Kouvolasta kertoo, että 360 vuorokauden odotus päättyi 27. toukokuuta, kun Talvituisku viimein saattoi maailmaan lihaksikkaan ja suorajalkaisen orivarsan. Camrin pojan Pyryttäjän omistaa Tomi Kitunen Kouvolasta.

Lukijan kuva / Susanna Hoppula

Ypäjä Ilmestyvä varsoi 25.4. Fransista tammavarsan nimeltä Henkinen. "Iso ja pitkäjalkainen varsa on hyvin paljon isänsä näköinen ja melko varma ravikuningatar", ennustaa kasvattaja Saara Mäkinen Saarijärveltä.

Lukijan kuva / Lea Lunden

Lea Lunden ja Ville Airola Nokian Siurosta kertovat: "Being Julia varsoi vihdoin pitkän odotuksen jälkeen 3.4. ensimmäisen tammavarsan veljessarjan jatkoksi. Pitkillä jaloilla pääsee jo lujaa eikä Rowan's Ironhidea eli Siiriä haittaa, vaikka mamma tai hoitajat ei aina pysy joka käänteessä mukana. Bonusta saadaan vielä pitkistä korvista." Siirin isä on Russell Hill.

Lukijan kuva / Outi Kanerva

Janakkalassa syntyi 17.5. tämäkin tammavarsa "Karoliina" eli virallisesti Know On You Koks. Sen emä on kasvattajien Outi Kanervan ja Terhi Hapulahden tamma Flossy Star Koks ja Isä Knows Nothing.