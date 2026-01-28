Peliehdot kohdallaan keskiviikkona Vermon keskiviikon T75-kierroksella on jaossa 100 000 euroa jackpot-rahaa, kun Oulun lauantain kierroksella toteutumatta jäi kaksi ylintä voittoluokkaa. Viisori ja Zebulon toimivat Jackpot-kierroksen tukipilareina.

Viisori on voittanut viimeksi kaudella 2023, mutta keskiviikkona Vermossa sillä on hyvä mahdollisuus ykkössijaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Avauskohteen Bigwig Swamp oli Teivossa tosi urhea kärjen kupeelta. Ruuna kiihtyy kovaa ja todennäköisesti pääsee kontrolloimaan lähdön tapahtumia Vermossa.

Space Oddity on kohonnut elämänsä kuntoon ja kuuluu kaikille lapuille. Johtavan kantaan tähyilevä Jacques Hyneman kirii sopivan selkäjuoksun jälkeen vinhasti. Drogon on ollut epäonninen ja kilpailee oleellisesti tauluaan paremmassa vireessä.

Montelähdön selkeä suosikki on Like Jerry Cotton. Uransa yhdestätoista voitosta yhtä vaille kaikki ovat montelähdöistä. Keulasta ruuna ei ole hävinnyt yhtään raviratsastuslähtöä.

Bid On Princess oli hyvä viimeksi ja paransi paljon edellisistä kilpailuistaan. Tamma kiskoi viimeiset 800 metriä alle 13-vauhtia ja tuli lujaa maaliin.

Goldas Love debytoi montessa ja saa ratsastajakseen taitavan Elina Leinosen.

Kolmas kohde on 3 100 metrin tasoitus lämminverisille. Tiger Hill ja Grande No Less kohtaavat sopivan vastuksen ja ovat onnistuessaan lähellä voittoa. Haastajista vakavimmat ovat Anders ja Max Di Quattro.

Viikko sitten Vermossa voittanut Legend Never Die ja Jokimaalla vakuuttanut Great Vanity riittävät pitkälle neljännessä kohteessa. Ikävältä paikalta lähtevä Goldhero pystyy onnistuessaan haastamaan suosikit.

Maili ja takamatka ei ole yleensä hohdokas asetelma, mutta Viisorin kohdalla se ei ole ongelma. Ruuna kiihtyy kuin tykin suusta ja juossee Vermossa keulassa takamatkasta huolimatta.

Teivossa Juha Utalan ajokki avasi 19-vauhtia ja kesti hienosti toiseksi. Vastus on varsin passeli ja voittokantaan paluu on todennäköistä.

Zebulon on ollut koko ajan vakuuttavan hyvä. Monipuolinen ruuna lähtee asiallisesti ja pääsee heti lähelle kärkeä. Ennen joulua Vermossa se kiri viimeiset 700 metriä 10-vauhtia ja tammikuun alun kilpailussa se päästeli johtavan rinnalta lopun 09-kyytiä.

Teivon esitys oli linjassa edellisten suoritusten kanssa, vaikka ruuna kakkoseksi jäikin.

Viimeisen kohteen Ms Fiery väläytti viimeksi lähtönopeuttaan tätä kovemmassa porukassa. Tamma pinkoi lopun 13-vauhtia ja oli asiallinen neljäs.

Curtis Loew on kärsinyt huonoista lähtöpaikoista pitkään. Hyvä aloittelija lähtee lujaa ja halajaa varmasti kärkipaikalle.

Hirmuisessa kunnossa oleva Ransacker ja viimeksi sitkeän juoksun tehnyt Borubs Diamant kärkkyvät ylivauhtista juoksua.