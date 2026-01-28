Päivän ravit: tuhti jackpot Suomessa, Rekilän ja Filatoffin joukkueet Ruotsissa ja suomalaiset vastakkain RanskassaKeskiviikkona ravijännäreille riittää mielenkiintoista suomalaisseurattavaa ympäri Eurooppaa. Suomen Toto75:ssa on illalla komea 100 000 euron jackpot.
Jo iltapäivällä Ranskan Angersissa vastakkain ovat suomalaisomistuksessa olevat Månskenstösen ja Condor Bar. Kaksikko on mukana 3125 metrin tasoitusajossa. Lajina on monté eli raviratsastus.
Kirkkonummelaisen Stall Nikkanen oy:n omistamalla ja Björn Goopin valmentamalla Månskenstösenillä on montésta muun muassa kaksi kakkossijaa Pariisin Vincennesistä. Mehdi Lelievere ohjastaa tänään.
Talli Gondolilla baariin omistaa Condor Barin, joka on kilpaillut Ranskassa kahdesti Fabrice Souloyn yhtiön väreissä. Ensimmäinen kisa sujui myönteisissä merkeissä, mutta viimeksi hevonen epäonnistui pahasti. Sébastien Emmanuel Pasqueir on ratsailla, kun Condor Bar yrittää kääntää kurssiaan nyt montéssa.
Kisan voittaja palkitaan 11 700 eurolla. Lähtö starttaa kello 15.44 Suomen aikaa.
Vermossa on ohjelmassa kymmenen lähdön iltaravit. Illan pääpeli on Toto75, jossa on 100 000 euron jackpot. Viime viikonlopulta Oulusta jackpottiin kertyi reilut 112 000 euroa, mutta Veikkauksen nykysäännöillä yhdellä kierroksella jaetaan maksimissaan sata tonnia ylimääräistä rahaa.
Vermon ahkerin ohjastaja on Ari Moilanen, jolla on illan aikana kahdeksan ohjastustehtävää. Vihtiläisohjastaja on tällä hetkellä ajajaliigan kolmannella sijalla Tuukka Variksen kanssa yhdeksällä voitolla. Moilanen on ollut joka vuosi ajajaliigan kolmonen vuodesta 2021 lähtien.
Vermossa ravit alkavat kello 18.00. Toto75:n jackpotin kohtaloa aletaan sorvata kello 19.00.
Ilta päätetään Ruotsin Toto86-kierroksella. Kello 21.30 alkava kiihkeätempoinen ravipeli kisaillaan keskiviikkona Åbyssä ja Solvallassa.
Kierroksen luotetuin hevonen on Solvallassa starttaava High on Pepper. Kaksikaan takamatkaa ei hirvitä pelikansaa, sillä Katja Melkon treenattava kilpailee hyvin istuvalla pitkällä matkalla. Ruunan ohjastuksesta vastaa tuttuun tapaan Jorma Kontio.
Solvallassa on valjakoita myös Suomesta. Riina Rekilän tallin Marley Wania on viivalla illan toisessa ja Viking Wania illan viidennessä lähdössä. Molempien ohjissa on Tuukka Varis.
Jyrki Filatoffin tallista Solvallassa kilpailevat Mo Salah illan seitsemännessä ja Lil Jolindo ravien yhdeksännessä lähdössä.Artikkelin aiheet
