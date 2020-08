SRL / Anna Aalto

Ben Simonsén kilpaili menestyksekkäästi tammalla Artemis, joka lopetettiin kesällä 29 vuoden iässä. Groomina kuvassa toimi Essi Forssell.

Valjakko-ohjastaja Ben Simonsénilla on edessään jännittävät hetket, sillä lajin SM-kilpailut järjestetään viikon kuluttua Ypäjällä. Suomen ensimmäiset valjakkokilpailut järjestettiin Simonsénin kotitilalla Savijärven kartanossa jo vuonna 1986, kun Benin isä Rolf Simonsén toi nykymuotoisen lajin maahan.

Lajin kaksinkertaisella MM-mitalisti Ben Simonsénilla on uusi kisahevonen, Ragyogo, jonka myötä hänelle on muodostunut hyvin uudenlainen tapa valmentautua. 13-vuotias oldenburgilaistamma ei tullessaan, vajaat kaksi vuotta sitten, vastannut hyvin Simonsénin ajotyyliin. Jotain oli tehtävä.

”Kun sain hevosen käyttööni, sen unkarilainen omistaja halusi, että otamme osaa vuoden 2018 MM-kisoihin. Yritin tehdä hevosen kanssa yhteistyötä omalla tavallani, mutta se ei tuottanut tulosta. Osallistuimme kisoihin vähän väkisin.”

”Tänä vuonna MM-kisojen toteutuminen on koronan takia erittäin epävarmaa, joten päätin jättää niihin tavoittelun jo keväällä suosiolla väliin. Minulla on nyt ollut runsaasti aikaa opetella ajamaan hevosen ehdoilla. Se on ollut käsittämättömän hyvä juttu. Hevonen on nyt paljon parempi. On koronasta jotain positiivistakin”, Simonsén hymähtää.

Valjakkokilpailu koostuu kolmesta osasta, koulu-, maraton- ja tarkkuuskokeesta.

Koulukokeen tuloksen painoarvo on lopputuloksen kannalta merkittävä. Tuomaristo arvostelee siinä hevosen kuuliaisuutta, suoruutta, rentoutta, siirtymisiä, askellajeja ja yhteistyötä kuskin kanssa.

Simonsén on aiemmin tunnettu erinomaisena maraton- ja tarkkuuskuskina, mutta koulutulos on laskenut harmittavasti kokonaisuutta. Nyt siihen on tarkoitus tulla muutos.

Aivan kuten ratsastuksessa, hevonen vaistoaa ajossakin ohjastajansa mielentilan. ”Kuskin ääni ja ohjastuntuma välittävät hevoselle suoraan mielentilan ja jännityksen, aivan kuten selästä käsin.”

Simonsén on panostanut uransa aikana useamman kerran mentaalipuolen vahvistamiseen. Vauhdikkaan ja fyysisesti vaativan valjakkoajon kaikissa osakokeissa vaaditaan vahvaa psyykettä.

2000-luvun alussa Simonsén kävi psyykkisessä valmennuksessa Seppo Heinon opissa. Nyt hän on toiminut ”koekaniinina” vaimonsa Kaisu Simonsénin ystävän hypnologiopiskelijalle. Se on vahvistanut itseluottamusta ja opettanut rentoutumaan ja ajattelemaan positiivisesti.

”Valmennan maajoukkueen B-renkaan valjakoita. Olen opettanut heitäkin puhumaan tai vaikka laulamaan suorituksen aikana. Se saa kuskin hengittämään ja sitä kautta rentoutumaan. Itsekin puhua pulputan vaunuilla. Kylläkin ruotsiksi, joten hevoseni joutuvat heti minulle tullessaan kielikylpyyn. Onneksi hevoset ovat monikielisiä, sillä ne kuuntelevat äänensävyjä”, Simonsén naureskelee.

Olemattoman kisakauden myötä valmistautuminen ensi kesän PM-kisoihin ja vuoden 2022 MM-kisoihin on vähintäänkin haastavaa. SM-kisat ovat ensimmäinen tärkeä etappi tällä matkalla.

”Olen kisannut niin monet MM-kisat, etten lähde enää soitellen sotaan. Minulla pitää olla tehtävänä parantaa joukkuetulosta jossain osakokeessa tai todellinen mahdollisuus menestyä henkilökohtaisesti. Se tarkoittaa, että koulukokeen tulos on vähintään 65 prosenttia. Maratonilla pitää sijoittua 10–15 prosentin marginaalilla voittajaan, samoin tarkkuudessa.”

Vuosi 2020 on jäämässä koko Simonsénin perheelle mieleen äärimmäisen tunteikkaana. Savijärven kartanon vanha isäntä Rolf menehtyi toukokuussa. Vanhempiensa Ebban ja Rolfin perinteitä ja arvomaailmaa noudattaen lapset Agneta, Camilla ja Ben perheineen jatkavat kartanon töissä. Harry-veli menehtyi tapaturmaisesti vuonna 1993.

Vuoden 1989 sukupolvenvaihdoksen myötä Ben vastaa maataloudesta, Agneta maatilamatkailusta ja Camilla hevoskasvatuksesta ja ratsastuskoulutoiminnasta. Myös seuraava sukupolvi on jo mukana toiminnassa.

”Teemme täällä kaiken yhdessä. Hämmästelemme välillä, miten monet sisarukset tappelevat keskenään. Meillä erityisesti äiti aina painotti yhteiselämän tärkeyttä ja arvoa. Hän sanoi, että yhdessä meissä on voimaa.”

Benin kanssa MM-hopeaa ja -pronssia voittanut Artemis-tamma jouduttiin reilu viikko sitten lopettamaan 29 vuoden ikäisenä. Nyt se makaa kahden muun MM-ratsun, Kidin ja Lilin, rinnalla Savijärven maassa.

”Artemiksella oli suurempi sydän kuin yhdelläkään tuntemistani hevosista. Se oli aina valmis mihin vaan, eikä koskaan luovuttanut.”

Katse on kuitenkin suunnattu tulevaan, positiivisesti.

”Lehmät lähtivät meiltä joskus 1960-luvulla. Olemme jo muutamia vuosia puhuneet siitä, että ottaisimme niitä uudestaan. Maatilamatkailulla on yhä suurempi rooli tilan kokonaisuudessa. Haluaisimme tarjota vieraillemme omaa lihaa. Suunnittelemme myös kasvattavamme härkäpapuja ja nyhtökauraa niille, jotka eivät syö lihaa”, Ben Simonsén toteaa hymyssä suin.

Valjakkoajon Suomen mestaruudet ratkotaan Ypäjällä 21.–23.8.

Ben Simonsén