Runsas kukinta ei takaa vielä hyvää marjasatoa – kiinnitä huomiota tähän istuessasi kannon nokassa Mustikka kukkii jo melkein koko maassa.

Jaa Kuuntele

Mustikan kukinta on tänä vuonna aikaisessa Kuva: Jaana Kankaanpää

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan tulevan kesän marjasatoa on mahdotonta arvioida etukäteen pelkän kukinnan perusteella.

”Lopullisen sadon muodostuminen on aika monimutkainen prosessi, mutta tärkein yksittäinen tekijä kaikissa niissä tekijöissä, mitkä siihen vaikuttaa, on pölytyksen onnistuminen”, Peltola sanoo.

Vaikka kesän satoa ei pystytä vielä toistaiseksi arvioimaan, on Mustikan kukintoja havaittu jo Oulun korkeudella asti.

Kukkien määrä ei Peltolan mukaan kuitenkaan takaa vielä hyvää marjasatoa. Tutkija toivookin pölyttäjähyönteisille hyviä lentokelejä ja vähäisiä hallaöitä.

”Se on se kriittinen asia. Suomessa on ainoastaan kaksi luonnonmarjaa, jotka ei ole hyönteispölytteisiä”, Peltola lisää. Näillä tutkija viittaa tyrniin ja variksenmarjaan, jotka ovat tuulipölytteisiä.

Tutkijan mielestä tosimarjastaja menee jo hyvissä ajoin tarkastamaan oman marjapaikan kukinnan. Kukkien seuraamisen lisäksi Peltola kehottaa havainnoimaan pölyttäjien toimintaa.

”Tietenkin se on tärkeää, että niitä kukkia on, mutta vähintään yhtä tärkeää on sitten vähän aikaa istua, vaikka kannon nokassa ihan hiljaa, kuunnella ja katsella, näkyykö lentävää ja kuuluuko pörinää”, Peltola kuvailee.

Peltolan mukaan kukinnan säännöllinen aikaistuminen lisäisi epävarmuuksia. Tällöin esimerkiksi huonot säät voisivat vaikuttaa siihen, että pölyttäjien herääminen ei tapahtuisi samaan aikaan kukinnan kanssa.

Toisaalta Peltolan mukaan vielä ei ole havaittavissa trendiä, joka viittaisi kukintojen aikaistumiseen.

”Vuodet ei ole veljeksiä. Eli mitä me nyt ollaan seurattu reilu parikymmentä vuotta tätä kukinnan ajoittumista, niin sen huojunnan läpi ei ole näkyvissä ainakaan vielä mitään sellaista trendiä, että se kukinta olisi aikaistunut”, Peltola kertoo.