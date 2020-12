Kenttäratsastuksen tähtipari Elmo Jankari ja Sanna Siltakorpi siirtävät toimintansa Ypäjälle – "Uskon, että ollaan oikealla tiellä"

Peter Putnam

Kilpailu ei Suomesta käsin tule olemaan yhtä mutkatonta kuin Saksasta. "Kilpailukaudella joudumme tietysti miettimään, miten ratkaisemme asiat. Ykköshevosten kanssa on lähdettävä Eurooppaan, koska Suomessa ei ole neljän tähden kilpailuja", Elmo Jankari sanoo.

Kenttäratsastajat Sanna Siltakorpi ja Elmo Jankari muuttavat Ypäjälle.

Pariskunta piti pitkään tallia Saksan Warendorfissa. He muuttivat Niinisaloon toukokuussa, kertoi tuolloin Hevosurheilu. Taustalla vaikutti koronaviruspandemian takia pysähtynyt kansainvälinen hevoskauppa. Tuolloin he kuvailivat muuttoa väliaikaisratkaisuksi.

Nyt näyttää siltä, että Jankari ja Siltakorpi voivat viihtyä Suomessa pidempäänkin. He aloittavat yhteistyön Ypäjän Hevosopiston kanssa vuoden 2021 alusta alkaen.

"Meillä on noin 30 hevosta tallissa, jotka tulevat Ypäjälle. Suurin osa näistä on omia tai kasvattajien ja muiden omistajien kanssa yhteisomistuksessa. Mukana on kaikenlaisia 2-vuotiaista olympiahevosiin. Hevosaines on nyt hyvä, kahden vuoden sisällä pitäisi olla 3–4 uutta neljän tähden hevosta", Siltakorpi kertoo tiedotteessa.

Sanna ja Elmo toimivat esikuvina opiskelijoillemme ja tuovat arvokkaan lisään oppimisyhteisöömme, iloitsee Hevosopiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki. "Olemme todella iloisia alkavasta yhteistyöstä koko suomalaisen ratsastusurheilun puolesta."

Elmo Jankari on nuorten Euroopan mestari kenttäratsastuksessa. Hän edusti Suomea Rion olympialaisissa vuonna 2016. Siltakorpi on edustanut Suomea useissa EM- ja MM-kilpailuissa. Seuraavat arvokisatavoitteet ovat pariskunnalla vuoden 2021 EM-kilpailut, jos ne järjestetään.

"Haluamme tuoda Hevosopistolle omaa ammattiosaamistamme sekä näkemystä toiminnan kehittämiseen. Hevosopistolla taas on tarjota Suomen parhaat fasiliteetit meidän treenaamiseemme. Yksi maailman parhaista maastoratojen suunnittelijoista, Eric Winter, oli 2019 Hevosopistolla ja hän teki varmasti hyvän pohjatyön kartoittaessaan alueita. Uskon, että ollaan oikealla tiellä ja tehty oikeita asioita", Jankari sanoo.

Elmo Jankari toimii Etelä-Suomen ja Kaakkois-Suomen alueiden liittovalmentajana ja Sanna Siltakorpi kenttäratsastuksen maajoukkuevalmentajana.

Yhteistyö Hevosopiston kanssa syventää ja tiivistää entisestään valmentamista.

Siltakorpi näkee kenttäratsastuksen tilanteen tällä hetkellä todella positiivisena.

"Kenttäratsastuksen ympärillä on nyt todella paljon porukkaa ja massa lisääntyy koko ajan. Kun massaa on tarpeeksi, ratsastajat kehittävät toinen toisiaan ja nostavat toisiaan korkeammalle tasolle."