Päivän ravit: Raviviikon alkutahdit soitetaan OulussaOulun euronelkku aloittaa viikon ravitouhut. Äimärautiolla ravataan yhdeksän lähtöä.
Vuoden pimeimpään aikaan valoa tuovat Oulun iltaravit. Maanantaina pääpelinä on tuttuun tapaan euronelkku, joka alkaa ravien kuudennesta lähdöstä. Kansan kapeat euronelkkurivit nojaavat päätöskohteen Bravo Amyyn.
Eija Sorviston suojatti jäi viimeksi Kuopiossa vaille kiritiloja, mutta tätä ennen tamma on napsinut kärkisijoja. Hyvältä lähtöpaikalta Santtu Raitalan ohjastama hyväkuntoinen menijä on lähdössään todennäköinen menestyjä.
Santtu Raitalaan luotetaan laajalti myös avauskohteessa, jossa Zorro Lane hakee komealle tulosrivistölleen jatkoa.
Oulun ravit alkavat kello 18.00. Euronelkut on jätettävä sisään viimeistään kello 19.55.
Ruotsin pääpeli Toto64 ratkotaan Rommessa. Katja Melkon valmentama Game Time saa päätöskohteessa pelikansan luottamuksen. Jorma Kontio ohjastaa syksyllä vakuuttavaa jälkeä tehnyttä ennakkosuosikkia.
Peliaika Rommen Toto64-peliin päättyy kello 20.30.
