Johtajakoulutuksessa hevonen opettaa pomoa Maailmassa ja Suomessakin on paljon tunneälyttömiä, jyrääviä johtajia, kuten viime aikojen uutiset osoittavat. Tutkimusten mukaan meillä olisi olemassa maailman rehellisin ja suorinta palautetta johtamistyylistä antava opettaja, eli hevonen, toteaa Kati Susi kolumnissaan.

Katri Palo-oja-Mertanen hevostensa Lassin ja Selman kanssa. Kaikki kolme tietävät paljon johtamisesta. Kuva: Harri Nurminen

Pitkän linjan kauppias ja armeijan johtamiskoulutuksen saanut kauppatieteen maisteri toteaa yliopiston lopputyössään, että johtavassa asemassa olevat henkilöt harvoin saavat täysin totuudenmukaista ja oikea-aikaista palautetta johtamistavoistaan ja johtamistyönsä vaikuttavuudesta toisilta ihmisiltä.

Sen sijaan hevosten kanssa toimiessa kaikki omat eleet, tunteet ja reagointi- sekä toimintatavat saavat välittömän tarkastelun ja palautteen.

Kauppatieteen pro gradu -tutkielmassaan Katri Palo-oja-Mertanen tutki vapaaehtoisten koehenkilöiden avulla, miten hevosta voi käyttää johtajuuskoulutuksessa apuna. Lähtökohtana hänellä oli tutkimus johtajuuden paradokseista suomalaisessa työelämässä. Tieteelliseen tutkimukseen perustuen hän tiivistää varmasti monen työelämässä pitkään toimineen suomalaisen alaisen tunnot huonosta johtajuudesta.

”Suomalaisen johtamistyylin voi karrikoidusti nähdä ilmentävän tiettyä ”insinöörimäistä” mentaliteettia, jossa korostuu vahva asiaosaaminen ja sujuvat prosessit. Perinteinen johtaja ei yleensä pyri korostamaan omaa asemaansa tai käyttäytymään hienostuneesti, vaan yksinkertaisesti lupaa hoitaa työnsä ja sen jälkeen toimii niin kuin on luvannut”, kirjoittaa Palo-oja-Mertanen gradussaan.

Hänen mukaansa tällainen suoraviivaisuus voi johtaa siihen, että huomio kiinnittyy enemmän järjestelmiin ja prosesseihin kuin ihmisiin. Perinteisen johtajan heikkoutena nähdäänkin usein vähäisempi kyky innostaa ihmisiä ja johtaa heitä merkityksellisyyden tunteen kautta.

Yli 30-vuotisen työelämän kerryttämällä kokemusasiantuntijuudella nämä lauseet voi allekirjoittaa täysin. Onneksi pomoina on ollut, etenkin nykypestissä ja jo aiemminkin, ihmisiä, jotka kannustavat ja keskustelevat alaistensa kanssa. Johtavat siis motivoiden ja arvostaen.

Mitä hevosella sitten olisi annettavaa johtajien kouluttamiseen? Nehän ovat vain loogiseen ajatteluun kykenemättömiä yksinkertaisia eläimiä, tuumii varmaan moni.

Voi veikkonen! Kyllä vain hevonen ihmistä koulii; umpirehellisesti ja oitis sillä siunaamalla, kun virhe tapahtuu. Palo-oja-Mertasen tutkielman mukaan johtamiskoulutuksessa ihminen hevosen ”pakottamana” siirtyy pois omalta mukavuusalueeltaan ja auttaa tällä tavoin ihmistä vastaanottavaisemmaksi viesteilleen.

Toinen hyöty hevosesta johtamiskoulutuksen apulaisena on se, että se toimii graduntekijän sanoin täydellisenä peilinä ihmisen tunteille ja kehonkielelle ja sen antama palaute on täsmällistä eikä sisällä arvostelua.

Kolmas pointti on, että hevonen auttaa tunnistamaan ja tuo näkyväksi ihmisen epäedulliset toimintatavat ja hevosen avulla uusia toimintatapoja on mahdollista harjoitella. Kyllä se hevonen ääntä nopeammin narunpäästä kaikkoaa, jos pyyntö on epäreilu.

Jos tämä kuulostaa epäilyttävältä, niin kannattaa makustella tätä tallilla hevosen kanssa ja ottaa hevosista tietämätön pomoihminen narun päähän.

Palo-oja-Mertasen gradu löytyy Vaasan yliopiston Osuva-tietokannasta.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja pälkäneläisen hevostilan emäntä