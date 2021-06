Naantalilaisen hevostallin pariskunta vapautettu tutkintavankeudesta – mies asetettiin tehostettuun matkustuskieltoon

Naantalissa hevostallia pitänyt, törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäilty pariskunta on vapautettu tutkintavankeudesta, kerrotaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Naantalissa hevostallia pitänyt, törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäilty pariskunta on vapautettu tutkintavankeudesta, kerrotaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta.

Pariskuntaa epäillään edelleen törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista, jutun uusi tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista vahvistaa STT:lle.

Käräjäoikeus tiedotti aiemmin, että pariskunnan mies oli vapautettu tutkintavankeudesta ja määrätty teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon. Hänen on pysyttävä kilometrin säteellä asuintilaltaan Naantalissa eikä hän saa ottaa yhteyttä epäiltyjen rikosten uhreihin.

Nainen vapautettiin aiemman tutkinnanjohtajan päätöksellä jo keskiviikkona, eikä häneen kohdistu enää pakkokeinoja.

Länsipuron mukaan poliisi vastusti miehen vapauttamista, mutta käräjäoikeus päätti toisin.

Vuonna 1979 syntynyt nainen ja 1975 syntynyt mies vangittiin 28. toukokuuta todennäköisin syin epäiltyinä törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2013–2016 Naantalissa.

Seksuaalirikostutkinta on siirretty Lounais-Suomen poliisilta Sisä-Suomen poliisille. Poliisin tiedotteen mukaan siirrolla varmistetaan esitutkinnan riippumattomuus ja työrauha.

Valtakunnansyyttäjän toimisto selvittää, onko Lounais-Suomen poliisi tehnyt lainvastaista yhteistyötä siviilihenkilöiden kanssa eläinsuojelun virkatehtävissä.

Turun Sanomien tietojen mukaan kymmeniä tyttöjä ja nuoria naisia olisi joutunut eriasteisten seksuaalitekojen kohteiksi tallilla kymmenen vuoden aikana. Asiassa on tehty useita rikosilmoituksia. Poliisi on kertonut, että tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeistä seksuaalirikoksista.

Turun Sanomat kertoi myös eilen, että Lounais-Suomen poliisi on vuosia käyttänyt siviilejä apunaan eläinsuojelun virkatehtävissä. Lehden mukaan laiton viranomaistoiminta olisi toiminut suojakilpenä naantalilaistallilla tapahtuneille epäillyille rikoksille.

