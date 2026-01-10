Video: Ratsastaja ihmetteli ”lihavaa tallikissaa” kentän laidalla – osoittautui suurpedoksi Tiistai-iltana kentällä ratsastamassa ollut Tiina Salovartio sanoi hevoselleen juuri niin kuin niille tavataan sanoa: älä säiky, ei siellä mitään ole. Mutta hän oli väärässä.

Se ei ollutkaan tallikissa. Kuva: Pysäytyskuva videolta

Paikka oli lahtelaisen pikkutallin kenttä, ja mukana treenaamassa oli myös toinen ratsukko. Tiina Salovartion suomenhevosruuna jännittyi sillä ratsastuskerralla aina kentän toisella pitkällä sivulla.

”Sanoin sille, että älä nyt, ei siellä mitään ole”, Tiina Salovartio kertoo.

Sitten hän näki kentän vierellä hahmon.

”Ajattelin, että se on meidän tallikissa, ja että onpa se lihava.”

Mutta kun hän näki eläimen korvanpäät ja niiden tupsut, hän tajusi heti, että kissahan se oli, mutta ilves.

Salovartio huusi asiasta ystävälleen, joka oli myös kentällä oman suomenhevosensa kanssa. Ilves ei kavahtanut huutoa, vaan jäi makoilemaan. Hevonenkin rentoutui, kun näki eläimen kunnolla.

Kun ratsu oli niin rauhallinen, Salovartio uskaltautui kaivamaan puhelimen esiin ja otti muutaman videon. Ilves katseli ratsukoita jokusen minuutin, sitten se nousi ja jolkotteli tiehensä, kun kerran oli tultu häiritsemään.

Salovartio kertoo, että ilves vaikutti tottuneelta ainakin ihmisten ääniin. Viereen se päästi ehkä siksi, että ihmiset olivat hevostensa selissä.

”Oli siistiä nähdä se noin läheltä, kun en ole ikinä ennen nähnyt ilvestä! Mutta vähän hurja olo, että se oli noin kesy”, Salovartio sanoo.

Hevonen oli 12-vuotias suomenruuna Välimäen Mirendos (Mirandos – Suikun Ero).

”Kiltti ja tasainen ruuna”, ratsastaja kiittää ikänsä ratsuna toiminutta ravisukuista suomenhevosta.

Salovartio kertoo, että tallinpitäjä oli nähnyt ilveksen pari kuukautta sitten keskellä päivää.

Sitä ei ole vaikea arvailla, mikä on houkutellut ilveksen tallin liepeille.

”Aiemmin täällä on ollut aika paljon jäniksiä. Niitä ei ole nyt hetkeen näkynyt”, Salovartio kertoo.