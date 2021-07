Vieterin kaatajat Eri-Teräs ja Myrberg –Hansu jätti suuret jäljet

Kari Salonen

Hannes Myrberg on vaimonsa Allin kanssa haudattu Karjalohjan hautausmaalla sukuhautaan.

Ravikuninkuuden Seinäjoella 1975 voittanut Eri-Teräs on jäänyt lähinnä kiinnostavaksi yksityiskohdaksi kuninkuusravihistoriaan. Sen omistaja Hannes Myrberg (1912–1983) kuitenkin oli värikäs hahmo, josta riittää muisteltavaa vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeenkin.

Seinäjoen vuoden 1975 Kuninkuusravit muistetaan ylipäätään ehkä parhaiten siitä, että Vieteri ei voittanut kuninkuutta. Vieteri oli voittanut oriiden seppeleen kahtena edellisenä vuonna ja voitti Seinäjoen jälkeen vielä kolmesti putkeen, mutta Seinäjoella Kaarlo Partasen ihmeori sai tyytyä kokonaiskilpailun kakkossijaan.

Ravikuninkaaksi seppelöitiin Eri-Teräs. Yhdeksänvuotiaan oriin ohjissa oli Antti Hannula ja raviurheilun aikakirjoihin sen omistajaksi on merkitty Hannes Myhrberg Karjalohjalta.

Omistaja on sinänsä oikein, mutta hänen nimensä ei ollut Hannes eikä Myhrberg – virallisesti etunimi oli Johannes ja sukunimi Myrberg.

”Ei sinne hoota kuulu väliin, vaikka mielellään sitä sinne tungetaankin. Oikeasti nimi on aina ollut Myrberg”, Hanneksen poika Matti Myrberg kertoo.

Oli etu- tai sukunimen virallinen kirjoitusasu mikä tahansa, kotikylillään ja ravipiireissä Hannes Myrberg tunnettiin yleisesti nimellä Hansu. Valtakunnan ravihistoriaan Hansu on jäänyt nimenomaan Eri-Teräksen omistajana, mutta omalla alueellaan hänet tiedettiin osaavaksi ravimieheksi jo kauan ennen ravikuningastaan.

Kun Hansu Myrberg huhtikuussa 1983 kuoli, Hevosurheilussa julkaistussa muistokirjoituksessa lueteltiin hänen menestyshevosikseen Eri-Teräksen lisäksi suurjuoksijat Reipas-Apu 35,5 ja Virma 36,3 sekä ori Kuohu 42,2.

”Vuosikymmenet Hannes Myhrberg työskenteli hevosten parissa. Hänet tunnettiin paitsi armottomana metsäajurina, myös ennen kaikkea ravimiehenä, jonka harrastus säilyi raviurheilun lama-aikojenkin läpi”, muistokirjoituksessa kerrotaan.

Sekä työ- että hevospuoli ovat tuttuja koko ikänsä Karjalohjalla asuneelle hevosmies Jukka Tammelle. Hän oli jo 1960-luvulla isänsä Mauno Tammen ja Hansu Myrbergin apumiehenä puusavotoissa.

”Hansun metsäajotaidot olivat ihan omaa luokkaansa. Siinä näkyi samaan aikaan vuosikymmenten kokemus ja hirmuisen hyvä osaaminen hevosten käsittelyssä”, Jukka Tammi kuvailee.

”Hän oli älyttömän vahva ja kova tekemään, ja huumorintaju hänellä oli viimeisen päälle kohdallaan. Hansu ei varmasti jäänyt sanattomaksi missään tilanteessa, vaan aina löytyi lohkaisu. Ja pokka hänellä piti, korkeintaan hän saattoi vähän hymähtää omille kaskuilleen.”

Suvun hevosperinteitä jatkaa Hannes Myrbergin tyttärentytär Virva Rautio, joka pitää ratsastuskoulua ja kasvattaa hevosia. Raution kasvatit kuten kuvan Jehiel ovat luonnollisesti suomenhevosia.

Hannes Myrberg oli tullut pienen kotitilansa isännäksi 17-vuotiaana, kun hänen molemmat vanhempansa kuolivat lyhyen ajan sisällä.

Alli ja Hannes Myrberg saivat kaksi lasta, joista hevosinnostus tarttui vain Tuula-tyttäreen (myöhemmin Rautio). Matti Myrberg olettaa saaneensa yliannostuksen hevosista jo pikkupoikana.

”Faija trokasi työhevosia ja niitä oli aina nurkat täynnä. Hän osti puolihulluja hevosia, opetti tavoille ja myi eteenpäin”, Matti Myrberg kuvailee.

Jo varhain Hannes Myrberg alkoi ymmärtää myös ravihevosten päälle. Eri-Teräs oli tietysti Myrbergin hevosuran kruunu. Hän ajoi sillä itse vuosien 1973 ja 1974 kuninkuuskisoissa. Ensimmäisellä yrityksellä Eri-Teräs hylättiin epäpuhtaan ravin takia, mutta Lahdessa 1974 kaksikko voitti päätösmatkan ja oli kokonaiskisan kakkonen.

Seinäjoella 1975 Myrberg luovutti Eri-Teräksen ohjat Antti Hannulalle. Tuloksena oli voitto 2 000 ja 3 000 metrin osamatkoilta ja kokonaiskisan voitto kahden sekunnin erolla Vieteriin.

Eri-Teräs vietti viime vuotensa Torniossa, josta tämä kuva on otettu. Ori jätti yhteensä 124 jälkeläistä.

Muutenkin reippaasti alkoholia käyttänyt Hannes Myrberg innostui juhlimaan oriin voittoa perusteellisesti.

Ainakin Kaarlo Partasen useammassa yhteydessä esittämän arvion mukaan Eri-Teräs jäi juhlinnan takia ajamattomaksi, minkä seurauksena ori alkoi kärsiä lannehalvauksista, eikä sen myötä enää ruvennut ravaamaan kunnolla. Joka tapauksessa Eri-Teräksen kilpailu-ura käytännössä päättyi sen yhdeksänvuotiaana saavuttamaan kuninkuuteen.

Kaarlo Partanen käsitteli Eri-Terästä ja Hannes Myrbergiä muun muassa muistelmakirjassaan Ravikuninkaiden käskynhaltija. Siinä Partanen kertoi Myrbergin törmänneen ravikuninkuuden jälkeen odottamattomaan ongelmaan.

”Toivat minulle naapurit kukkiakin aivan mahdottomasti. Mut mull kun ei ollut faasei, niin mä en oikein tiennyt, mihin mä kukat laitan. Mun sit mä hoksasin, ett onhan mull suuret kumisaappaat. Kun mä klöräytin 48-numeroisen kumisaappaan puolilleen vettä, niin jopas rupes mahtuun kukkia”, Partanen siteeraa kirjassa Myrbergiä.

Myrbergin mittasuhteet tekivät Partaseen selvästi muutenkin vaikutuksen.

”Ensiksi onnittelin ohjastajaa, Antti Hannulaa ja kun tapasin omistajan, Hannes Myhrbergin, ojensin käteni hänen valtavaan kouraansa, johon minun pieni käsi upposi aivan näkymättömiin”, Partanen kirjoittaa.

Myös 48-numeroisiksi kuninkuusravimuisteloissa mainituista jaloista on riittänyt hauskuutta.

”Kutsunnoissa oli ihmetelty Hansun suuria jalkoja ja kysytty, minkä kokoinen kenkä hänellä on. Hansu oli vastannut, että kotona hän on tunkenut jalkansa koon 48 saappaaseen, mutta täällä pitää varmaan olla koko 50, kun armeijassa kuulemma on niin kova kiire aamuisin”, Jukka Tammi muistelee.

”Hansuhan oli ryhdissään varmaan 190-senttinen, iso musta äijä. Joskus naurettiin, että Hansun sormuskin oli kuin sonnin nokkarengas.”

Hannes Myrbergin ja Eri-Teräksen menoa löytyy Yle Areenan harvinaisesta tallenteesta Lahden vuoden 1974 Kuninkuusraveista. Tuolloin Eri-Teräs oli Myrbergin itse ajamana kokonaiskisan kakkonen.

Videon loppupuolella juostaan 3000 metrin päätösmatka, jonka tiukassa kamppailussa Eri-Teräs piti kuninkuuden voittaneen Vieterin lopulta takanaan.

Jukka Tammi muistelee Hannes Myrbergiä suurella lämmöllä. ”Jos joku oikein kehui hevostaan, Hansulla oli tapana sanoa, että ei ajeta kamarissa”, Tammi kertoo.