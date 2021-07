Tapio Perttunen tekee historiaa: kolme ensikertalaista kuninkuuskisan päälähtöihin – "ei ajeta hampaat irvessä vaan hevosen ehdoilla"

Jukka Heiskala

Vixeli tuli juuri lenkiltä. Tapio Perttusella on sen suhteen isot odotukset: "ihan eri tavalla ajetaan kokonaiskisaa kuin Saran Salamalla".

Viimeisessä Kohti Kunkkareita -sarjan osassa tavataan kokenut kuninkuusravipersoona, valmentaja Tapio Perttunen.

"Että pystyy pitämään terveenä ja onnistuu treenaamaan niin, että edessä on pitkä ura", Perttunen toteaa valmentajan vastuusta nuorten hevosten kanssa.

Hän tekee historiaa tuomalla kuninkuus- ja kuningatarkisaan samana vuonna kolme ensikertalaista.

6-vuotias Suven Sametti taistelee kuningatarkisassa ja 7-vuotias Vixeli sekä 9-vuotias Uljas Suomalainen (jutun avauskuvassa) ottavat osaa kuninkuuskisaan.

Perttusella itsellään on runsaasti kokemusta kokemusta kilpailusta, ja menestystä on tullut kolme kertaa kuninkaan Saran Salaman ja Hipon rattailla. Oman perheen kasvatin Hipon voittoon ohjastaessaan Perttunen oli vain 24-vuotias.

Hipo oli mukana seitsemän kertaa, Saran Salama peräti yhdeksän.

Jokainen hevonen niin aiemmista kuin nykyisistä on erilainen ominaisuuksiltaan. Kokonaiskisaa pitää siksi aina ajatella joka hevosen kohdalla ja kisan kuluessa tulee yllättäviä muuttujia.

"Parasta mahdollista tulosta lähdetään ajamaan. Mutta ei hampaat irvessä vaan hevosen ehdoilla", hän summaa.

"Sääntöjä ei tarvitse missään nimessä lähteä muuttamaan. Ne kolme matkaa tekevät tästä kisasta ainutlaatuisen."

Suven Sametti ja Uljas Suomalainen ovat myös todisteita Perttusten oman suvun kasvatustyöstä. Molemmissa lahtelaiset Pekka Kairtamo ja Nea Vikström ovat mukana.

Historian havinaa osiossa tavataan Seinäjoen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää, joka myös arvioi tämän vuoden asetelmia.

"Vaikka tämä on kilpaurheilua, on elämän juttu ja jää varmasti mieleen. Kun se tavoite saavutetaan, se on osa itseä", Saranpää arvioi menestystä vuoden tärkeimmässä kilvassa.

Kohti kunkkareita -ohjelmasarja on katsottavissa maksutta verkosta. Ohjelma nähdään MT26-kanavalla antennitalouksissa lauantaina ja sunnuntaina ennen kuninkuusravien lähetyksen alkua noin kello 11.10.

MT Hevosten tai Talkkarin lähetys palaa verkossa normaalipaikalleen sunnuntaina kello 11 ensi viikolla.

MT on Seinäjoen Kuninkuusravien yhteistyökumppani.

Jukka Heiskala

Suven Sametti on joutunut kisaamaan todella kovassa ikäluokassa oreja ja ruunia vastaan. "Voimaa on saatu lisää. Minusta tämä on joka matkan hevonen."

Kolme nuorta huippua